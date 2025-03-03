"Некоторые выступают против мира": Трамп сделал ряд ярких заявлений

Политик высказался по поводу мирной сделки, снятию санкций с РФ и соглашению по полезным ископаемым

Президент США Дональд Трамп встретился с журналистами и ответил на ряд важных вопросов. Он подчеркнул, что вопрос относительно потенциальной остановки военной помощи Украине со стороны Америки еще не обсуждался, а сделка по полезным ископаемым еще не "мертва" и она очень важна для США.

Также Трамп заявил о том, что "сделку по урегулированию войны в Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира".

"Телеграф" собрал главное из заявлений президента США во время его выступления. В своей речи он затронул следующие важные аспекты:

Трамп заявил, что завтра расскажет о будущем сделки по минералам с Украиной. Также он подчеркнул, что сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва.

Если кто-то не хочет заключать мирную сделку, он недолго будет с нами, его недолго будут слушать.

Сделку по урегулированию войны в Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира.

Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что боевые действия на Украине будут идти еще годы.

Вариант прекращение военной помощи Украине еще не обсуждался.

США хотят скорейшего завершения боев в Украине, а не затягивания войны еще на годы.

"Для танго нужны двое" и вам нужно заключить сделку как с Украиной, так и с Россией.

Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, которую Украине оказывает США.

Трамп о перспективах снятия санкций с РФ: мы будем заключать сделки, чтобы завершить украинский конфликт.

Россия и народ Украины хотят мирного урегулирования.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

В ходе общения началась перепалка между Зеленским, Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Ссора вспыхнула после слов Зеленского о гарантиях безопасности.

После этого западные СМИ пришли к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Также европейские лидеры в большинстве своем поддержали Зеленского — они открыто восхитились устойчивостью лидера Украины.

Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что администрация Трампа может приостановить или даже отменить военную помощь Украине. Это касается даже того вооружения, которое уже оплачено еще администрацией Байдена.