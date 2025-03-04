Трамп поставил военную помощь Украине на паузу. Какого оружия это касается

Если остановка поставок будет продолжаться долго, Украина потеряет важные виды вооружения

Военная помощь США Украине будет приостановлена – такое решение принял президент США Дональд Трамп после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников и военных. Это решение Трамп принял после встреч Трампа с его старшими помощниками по национальной безопасности. Приостановка будет действовать до тех пор, пока "Трамп не определит, что Украина продемонстрировала добросовестную преданность мирным переговорам с Россией".

Трамп все больше играет на стороне России

"Самым непосредственным бенефициаром этого шага является президент России Владимир Путин. Если приостановка будет длительной, он может использовать это время, чтобы добиться дальнейших территориальных достижений. И он вполне может решить вообще воздержаться от каких-либо переговоров, считая, что любой продолжающийся спор между Трампом и Поли прекращение огня", — говорится в публикации.

Приостановка помощи Украине ставит Соединенные Штаты в прямую оппозицию их главным союзникам по НАТО. Большинство европейских стран во главе с Францией, Великобританией и Германией пообещали увеличить помощь Украине в последние дни, став на сторону Зеленского в его споре с администрацией Трампа. Но у них нет необходимых запасов оружия, чтобы компенсировать помощь США.

Издание отмечает, что Трамп все больше присоединяется к президенту РФ Путину в его заявлениях о войне. Глава США неправдиво утверждал, что это Украина начала войну, и назвал Зеленского, который был демократически избран, "диктатором".

Какое оружие потеряет Украина, если пауза будет продолжаться

"Реальность такова, что Украина гораздо меньше зависит от Соединенных Штатов в своих повседневных боевых нуждах, чем это было год назад", — считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Однако, если остановка поставок будет продолжаться долго, Украина лишится некоторых передовых вооружений, включая передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты "земля-земля" и реактивную артиллерию большой дальности. Соединенные Штаты также снабжают Украину запчастями, обслуживанием и технической поддержкой.

Представитель Белого дома сообщил CNN, что США приостанавливает и пересматривает помощь Украине, чтобы "убедиться, что она способствует решению проблемы". Другой чиновник сказал, что пауза будет касаться всей военной техники, еще не находящейся в Украине.

По словам собеседников издания, Таким образом, Трамп отвечает на то, что он считает "плохим поведением Зеленского на прошлой неделе". Они отметили, что пауза может быть снята, если Зеленский продемонстрирует "новую приверженность переговорам" по прекращению войны в Украине.

Приостановка касается даже оружия, которое уже на пути в Украину

New York Post пишет, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить поставки всего военного оборудования США, которое еще не находится в Украине. В том числе и оружия, которое уже находится в Европе по дороге в Украину.

"Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", — сказал представитель администрации Трампа.

Что предшествовало

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

В ходе общения начался спор между Зеленским, Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом. Ссора вспыхнула после слов Зеленского о гарантиях безопасности.

После этого западные СМИ пришли к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Венс. Ряд американских сенаторов подвергли критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Также европейские лидеры в большинстве своем поддержали Зеленского — они открыто похвалили стойкость лидера Украины. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского.

Как сообщал "Телеграф", 3 марта Трамп сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он сказал, что "соглашения по урегулированию войны в Украине можно достичь очень быстро, но некоторые выступают против мира".