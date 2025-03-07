С Украиной сложно, а Путин не хотел начинать войну: какие еще новые заявления Трампа услышал мир

Путин будет более щедрым, чем должен быть, а в Украины нет карт, считает он

Дональд Трамп снова выступил со скандальными заявлениями в сторону Украины. Он рассказал о вере к Владимиру Путину, потерях в войне, помощи США и многом другом.

Выступал президент США в Овальном кабинете. "Телеграф" собрал заявления Дональда Трампа.

Доверие к Путину и карты Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе окончания войны ему легче иметь дело с Россией, а с Украиной — труднее. Также он говорит, что верит в желание российского лидера Владимира Путина положить конец войне против Украины.

В ответ на вопрос, верит ли Трамп, учитывая российские бомбардировки Украины, что Владимир Путин хочет мира, Трамп сказал: "Да, вы знаете, я ему верю".

При этом Трамп еще раз подчеркнул то, о чем он писал в постах в Truth Social ранее в пятницу, что Россия разбивает Украину на поле боя.

Далее президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта ему легче "иметь дело" с Россией, а не с Украиной.

"Откровенно говоря, мне труднее иметь дело с Украиной. У них нет карт. Вы знаете, будет встреча в Саудовской Аравии где-то на следующей неделе. Мы считаем, что с точки зрения достижения окончательного урегулирования, возможно, будет легче иметь дело с Россией. Удивительно, потому что у них все карты", — сказал президент США.

Путин делает то, что каждый делал бы на его месте

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Он ответил на вопрос, не считает ли он, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что Соединенные Штаты приостановили помощь Украине.

"Путин делает то, что каждый делал бы на его месте. Он хочет это (войну, — ред.) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев, — ред.) жестче, чем раньше. Наверное, кто-либо на его месте делал бы то же прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось", — заявил Дональд Трамп.

Почему Трамп не возобновляет военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп не возобновляет оказание военной помощи Украине потому, что "должен знать, что украинцы хотят урегулирования" войны с Россией.

"Потому что я должен знать, что они (украинцы, — ред.) хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они этого. Если нет, то мы выйдем из этого всего. То, что я делаю — я хочу остановить смерти. Второе, менее важное — это деньги", — сказал Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что войну в Украине нужно завершать.

"Я наблюдал, что в течение недели происходило в Европе. Это может завершиться Третьей мировой войной. Мы должны это урегулировать", — отметил американский президент.

Россия несет огромные потери

По словам Трампа, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча, на которой будут обсуждаться режим прекращения огня и возвращение к переговорам. На пресс-конференции он позвал советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который подтвердил: "Президент дал абсолютно четкий сигнал всем сторонам: боевые действия должны прекратиться. Обе стороны должны сесть за стол переговоров".

Уолтц также отметил, что Россия несет "огромные потери", а Трамп добавил, что еженедельно погибают около 2000 молодых людей.

Другие заявления Трампа

"Путин будет более щедрым, чем должен быть, потому что он хочет покончить с войной", — говорит президент США.

"Очень скоро с Ираном что-нибудь произойдет, вы об этом услышите", — заинтриговал заявлением он.

"Владимир Путин не хотел вступать в войну в Украине", — слова Трампа.

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