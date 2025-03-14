Убийство Ганула показало - украинцам нужно право на оружие самозащиты - Руслан Рохов
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Общественный деятель считает, что у свободных людей должно быть оружие
Я не был знаком с Демьяном Ганулом, но я знаю наверняка, что при наличии закона, который предоставлял бы право приобрести, владеть и носить короткоствольное огнестрельное оружие, пистолет был бы не только у киллера.
Следовательно, были бы шансы предотвратить убийство в Одессе, чтобы не публиковать сегодня черно-белое фото Демьяна. Страх государства, но следует читать "левиафана", перед своими гражданами приводит к смерти наиболее активных среди нас.
Преступникам и киллерам закон не нужен, ведь у них "нелегальные" пистолеты, сразу выбрасываемые после преступления. Соответствующий закон требуется только беззащитным законопослушным гражданам.
Сам потерпевший и два свидетеля при наличии права владения короткостволом могли бы если не дать отпор, то по крайней мере нейтрализовать киллера до контрольного выстрела в голову. Возможно, это спасло бы жизнь…
Но, к сожалению, мы об этом не узнаем. Полиция может быть поймана преступником. Но жизнь Ганулу это не вернет.
Гражданам нужно право на оружие самозащиты! Присоединяйтесь к борьбе за это право! Присоединяйтесь к Сети Свободных Людей!
Свободные люди имеют оружие.
Источник — сообщение Руслана Рохова в Фейсбуке.
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