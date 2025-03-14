Общественный деятель считает, что у свободных людей должно быть оружие

Я не был знаком с Демьяном Ганулом, но я знаю наверняка, что при наличии закона, который предоставлял бы право приобрести, владеть и носить короткоствольное огнестрельное оружие, пистолет был бы не только у киллера.

Следовательно, были бы шансы предотвратить убийство в Одессе, чтобы не публиковать сегодня черно-белое фото Демьяна. Страх государства, но следует читать "левиафана", перед своими гражданами приводит к смерти наиболее активных среди нас.

Преступникам и киллерам закон не нужен, ведь у них "нелегальные" пистолеты, сразу выбрасываемые после преступления. Соответствующий закон требуется только беззащитным законопослушным гражданам.

Сам потерпевший и два свидетеля при наличии права владения короткостволом могли бы если не дать отпор, то по крайней мере нейтрализовать киллера до контрольного выстрела в голову. Возможно, это спасло бы жизнь…

Но, к сожалению, мы об этом не узнаем. Полиция может быть поймана преступником. Но жизнь Ганулу это не вернет.

Гражданам нужно право на оружие самозащиты! Присоединяйтесь к борьбе за это право! Присоединяйтесь к Сети Свободных Людей!

Свободные люди имеют оружие.

Источник — сообщение Руслана Рохова в Фейсбуке.