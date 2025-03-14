Сдался или нет? Что известно о судьбе убийцы Ганула

СМИ сообщали, что убийца сдался самостоятельно

Убийство Демьяна Ганула, одесского активиста, до сих пор не раскрыто. Поиски злоумышленника продолжаются.

Одесское издание "Думская" сообщило, что убийца Ганула якобы сдался правоохранителям. По их информации, мужчина сам позвонил полиции. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Также в социальных сетях появилось видео с погоней за автомобилем, на котором, вероятно, скрывался стрелок. Однако в этой машине подозреваемого не обнаружили.

Национальная полиция официально опровергла информацию о том, что убийца сдался. "Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем", – говорится в сообщении правоохранителей.

Убийство одесского активиста произошло 14 марта в центре Одессы около 10.30 утра. Стрелок произвел два выстрела и скрылся с места преступления. Сразу после этого в городе был введен план-перехват "Сирена".

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что расследование убийства Демьяна Ганула находится под его личным контролем. В Одессу направили следственно-оперативную группу лучших работников центрального аппарата Нацполиции, а также полк правоохранителей.

"Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – отметил Клименко.

Правоохранители опровергли предварительную информацию о том, что убийца был одет в военную форму. Полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Еще в июле 2024 года Демьян Ганул обращался в СБУ с просьбой защитить его. Активист сообщал о многочисленных угрозах и о том, что российские ресурсы разместили в сети личную информацию о его родных и даже назначили вознаграждение до 10 тысяч долларов за нападение на него. Также "Телеграф" писал, что известно о личной жизни убитого активиста.