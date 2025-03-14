Громадський діяч вважає, що у вільних людей має бути зброя

Я не був знайомий з Демʼяном Ганулом, але я знаю напевне, що за наявності закону, який надавав би право придбати, володіти та носити короткоствольну вогнепальну зброю, пістолет був би не лише у кілера.

Відтак, були б шанси запобігти вбивству в Одесі, щоб не публікувати сьогодні чорно-біле фото Демʼяна. Страх держави, але слід читати "левіафана", перед своїми громадянами призводить до смерті найбільш активних з-поміж нас.

Злочинцям та кілерам закон не потрібен, адже в них "нелегальні" пістолети, які одразу викидаються після злочину. Відповідний закон потрібен лише беззахисним законослухняним громадянам.

Сам потерпілий і двоє свідків за наявності права володіння короткостволом могли б якщо не дати відсіч, то принаймні нейтралізувати кілера до контрольного пострілу в голову. Можливо це б врятувало життя…

Але на жаль ми про це не дізнаємось. Поліція можливо пійма злочинця. Але життя Ганулу це не поверне.

Громадянам потрібне право на зброю самозахисту! Долучайтесь до боротьби за це право! Долучайтесь до Мережі Вільних Людей!

Вільні люди — мають зброю.

Джерело — допис Руслана Рохова у Фейсбук.