Россияне радуются, активисты в отчаянии: как отреагировали на убийство Ганула в Одессе

Игорь Лаченков, Андрей Смолий, Евгения Генова, Денис Казанский, Янина Соколова, Ирина Геращенко прокомментировали преступление против активиста

Демьян Ганул убит в Одессе 14 марта. В сети стали реагировать на трагический случай, где погиб известный проукраинский активист.

"Телеграф" собрал мнения людей. Что они писали об активисте и их предположения об убийстве.

Одесская журналистка Евгения Генова написала в Фейсбук пост. Женщина отметила, что это ужасающие новости.

"Быть украинскими активистами и активистками = быть в опасности…", — говорится в ее сообщении.

Общественный деятель, политический эксперт и ведущий канала "Эспрессо" Андрей Смолий также отреагировал на гибель Ганула.

"У русских праздник. Прошелся по российским пабликам немного. Там просто празднование… У ваты в Украине тоже праздник. У ваты за границей тоже праздник. Это еще одно доказательство для всех — нельзя терпеть зло. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ русского в Украине. Нельзя идти на компромиссы с русским миром внутри нашей страны. Любой компромисс — это отложенное убийство Украины и украинцев", — написал он.

Украинский журналист Денис Казанский также не был в стороне от событий, которые произошли в Одессе. Он пишет, что якобы люди мэра Геннадия Труханова угрожали ему.

"В Одессе среди белого дня убили волонтера и украинского активиста Демьяна Ганула. Ранее ему угрожали люди мэра Труханова. Ганул обращался за защитой в СБУ, однако СБУ не отреагировала и фактически разрешила его убить", — говорится в его публикации.

Активист и волонтер Сергей Стерненко отреагировал на убийство Ганула, он, как и Казанский, высказался по поводу Труханова.

"Никто из нас не находится в безопасности. Россияне охотятся за украинскими активистами, волонтерами, общественными деятелями. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые его организовали, находятся за границей и работают на российские спецслужбы. Берегите себя и всегда заботьтесь о своей безопасности", — говорится.

Он также добавил: "Отдельный большой привет россиянину Труханову, который в 2017-2018 заказывал целый ряд нападений и покушений на активистов. И не понес никакого наказания".

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал, что убийство произошло в день украинского добровольца.

"В день украинского добровольца ужасное убийство в Одессе украинского активиста Демьяна Ганула. Осиротела еще одна украинская семья, осиротела Украина, вата торжествует. Путь к победе устлан нашими телами…Вечная память, друг!", — говорится в его сообщении.

Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко предположила, что за этим преступлением могут стоять спецслужбы России.

"В Одессе убили активиста Демьяна Ганула. Во время часа вопросов к правительству обратились к министру ВС Клименко по поводу необходимости оперативного расследования этого дерзкого преступления. Он заверил депутатов, что берет расследование под свой личный контроль", — говорится в сообщении.

Геращенко не исключает, что за этим преступлением могут стоять российские силы, которые охотятся на украинских активистов и заинтересованные в дестабилизации Украины изнутри.

Журналистка Янина Соколова добавляет, что в Москве Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ.

"Нет слов. Важно понимать. Есть ли в стране защита тех, кто под особым прицелом россии и ее агентуры. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до $10 тысяч. В Москве его заочно арестовали по нескольким уголовным статьям РФ. По его словам, российская агентура очень свободно чувствует себя в Украине", — прокомментировала она.

Журналист и военный Петр Шуклинов отметил, что остановка фронта будет означать, что все силы российских спецслужб пойдут на уничтожение украинского сопротивления изнутри.

"Убийство в Одессе прямо на улице — это то, что ожидает всех нас, если государство не начнет двигаться. Каждый волонтер. Каждый активист. Каждый сознательный и активный человек", — пишет он.

По его словам, будут убивать не топов с охраной на бронированных джипах, а тех, кто на улицах, кто с людьми и среди людей.

"И государство будет нести ответственность за это. Я обращаюсь к государству. Дайте гражданскому обществу право на короткий ствол с правом ношения. Дайте гражданскому обществу шанс защитить себя. Пусть это 1%. Но это шанс. У бандитов и киллеров оружие всегда найдется. Оружия нет только у граждан. Дайте нам всем право на защиту. НЕМЕДЛЕННО", — написал он.

Игорь Лаченков украинский инфлюэнсер, блогер, автор информационного Telegram-канала "Лачен пишет" также отреагировал на смерть активиста Ганула. Он добавил, что это нельзя спускать с рук.

"Нет слов, посреди дня, в наглую в голову стреляют, когда рядом здание СБУ и полиции. Надо, здесь под личный контроль всем надо брать это дело, и сразу допрашивать Труханова, и искать не только исполнителя, но и сразу заказчика. Такое нельзя спустить с рук, сначала на активистов подают?", — комментирует он.

Убийство Ганула — что известно

Демьян Ганул убит в Одессе. Он был известным проукраинским активистом. Полиция начала уголовное производство по факту убийства. Местные паблики писали, что мужчина был убит двумя выстрелами.

Видео момента убийства активиста Демьяна Ганула на Александровском проспекте. Убийца выстрелил несколько раз в уже лежащего Демьяна.

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на убийство активиста Ганула в Одессе.

"Об убийстве гражданина Ганула в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлен полк Национальной полиции… Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления", — сказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время правительства Игорь Клименко.

Он также сообщил, что берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль. Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Кто такой Демьян Ганул

Известный общественный активист из Одессы. Родился 6 октября 1993 года в Кировоградской области.

Выпускник исторического факультета Одесского педагогического университета имени Ушинского. Работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Его знают как лидера праворадикальной организации "Уличный фронт". В 2019 году активисты сообщили о приостановлении своей деятельности.

До этого Ганул входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил так называемым "силовым блоком".

Пророссийские партии и силы в Украине часто обвиняют Ганулу в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 возле Дома профсоюзов. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти полсотни человек, по меньшей мере 200 получили ранения.

Активист также часто участвовал в столкновениях вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о Демьяне Гануле, которого убили в Одессе.