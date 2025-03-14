Убитый в Одессе активист Ганул имел маленькую дочь и просил защиты СБУ. Что о нем известно

Это уже не первое нападение на активиста

Активист Демьян Ганул, убитый утром 14 марта в Одессе, был известным украинским общественным деятелем, волонтером и блогером. В июле 2024 года он обращался в СБУ с просьбой о защите, поскольку получал многочисленные угрозы.

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизненном пути активиста. Демьян Ганул родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области. Он окончил исторический факультет Одесского педагогического университета имени Ушинского и работал воспитателем-методистом в "Артеке".

Ганул был основателем и руководителем общественной организации "Уличный фронт", прекратившей свою деятельность в 2019 году. До этого он входил в одесскую ячейку "Правого сектора", где руководил "силовым блоком".

Активист принимал участие в Революции Достоинства и противостоянии против пророссийских сил в Одессе 2 мая 2014 года. Пророссийские силы часто обвиняли Ганула в организации столкновений возле Дома профсоюзов, где погибли почти 50 человек и около 200 получили ранения.

Демьян Ганул активно выступал против незаконных застроек на одесских пляжах, организовывал акцию возвращения Летнего театра (территории Городского сада). В 2020 году баллотировался в городской совет Одессы от Национального корпуса, но партия не преодолела 5-процентный барьер.

По словам самого активиста, он "на протяжении своей сознательной жизни отстаивал украинское государство, занимался волонтерской деятельностью, защищал язык, отстаивал честь и достоинство украинских военных". Недавно в своем инстаграме он написал: "Мне сегодня 31. Пытаюсь проживать эту жизнь с пользой для общества и страны, предстоит еще много планов, которые следует воплотить в жизнь".

Во время чествования трагедии в Одессе 2 мая Ганул устроил миниакцию у Куликового поля с поедагием шашлыков. Это сильно разозлило пророссийских блоггеров и даже дошло до кремлевских пропагандистов.

скриншот со страницы Ганула

Предыдущие нападения на активиста

Приступы на Демьяна Ганула случались неоднократно. В 2020 году неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он находился. Тогда активист чудом уцелел. Он отметил, что автомобиль обстреляли из травматического оружия, а сам он отстреливался.

В том же году неизвестные сожгли автомобиль Mercedes, принадлежавший жене Ганула. Спустя еще несколько месяцев нападавшие разбили его автомобиль BMW X5, который впоследствии сожгли на СТО.

В мае 2023 года в Одессе неизвестные мужчины в военной форме напали и избили Демьяна Ганула, когда тот пришел на встречу с ними в кафе для обсуждения вопросов, связанных с волонтерством.

В июле 2024 года активист заявил, что российские ресурсы обнародовали личную информацию о его родных и даже назначили вознаграждение до 10 тысяч долларов за нападение на него. После этого Ганул обратился в СБУ с просьбой о защите.

Личная жизнь

Демьян Ганул и его жена

В апреле 2024 года Демьян Ганул женился на блогершке и фитнес-тренерке Жанне Вознюк.

Демьян Ганул стал отцом

В октябре 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Сарой. Напомним, что новоиспеченный отец тогда написал в своем Telegram-канале: "Сегодня я стал отцом лучшей девочки на свете. Рубашка, поздравляю тебя в Украине, будь мне здорова и счастлива, я все для этого сделаю".