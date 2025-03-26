Вице-президент ICC Ukraine - о рисках многократного увеличения налоговой нагрузки для многих категорий предпринимателей

Министерство финансов Украины 12 марта 2025 года обнародовало отчет о выполнении Национальной стратегии доходов за 2024 год, содержащий предложения по пересмотру, а по сути, ликвидации упрощенной системы налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, по-украински — ФОП). Несмотря на официальные заверения ведомства об отсутствии немедленных планов повышения налогов для этой категории, детальный анализ документа свидетельствует о другом – правительство готовит фундаментальную трансформацию налоговой системы, которая может существенно изменить правила игры для малого и среднего бизнеса в Украине.

Следует напомнить, что Национальная стратегия доходов на 2024—2030 годы разрабатывалась без должного привлечения общественности, бизнес-сообщества и аналитических центров. Документ был одобрен почти незаметно для широкой общественности, а его положения по реформированию упрощенной системы налогообложения явно противоречат предвыборным обещаниям действующей власти. Такая непрозрачность в принятии решений, влияющих на миллионы украинцев, вызывает серьезные вопросы о настоящих целях и последствиях этой реформы.

Когда мы говорим об упрощенной системе налогообложения в Украине, мы должны понимать, что речь идет не просто о фискальном механизме, а об основе экономической самостоятельности миллионов украинцев. За годы независимости система ФЛП стала не только инструментом легализации малого бизнеса, но своеобразным социальным лифтом и действенным механизмом экономической мобильности для многих граждан. В условиях экономических кризисов и российской агрессии упрощенная система налогообложения обеспечивала устойчивость украинской экономики, позволяя людям создавать рабочие места для себя и других.

Что предлагает Министерство финансов?

Согласно Национальной стратегии доходов, реформа упрощенной системы налогообложения предполагает несколько ключевых изменений, которые в совокупности представляют собой радикальную перестройку всей системы.

Во-первых, планируется постепенное увеличение ставок единого налога для юридических лиц третьей группы до уровня стандартной ставки налога на прибыль (18%) в течение трех лет с последующим запретом для юридических лиц находиться на упрощенной системе налогообложения. Это фактически означает ликвидацию упрощенной системы для всех юридических лиц, что заставит десятки тысяч компаний перейти на общую систему со всеми ее бюрократическими и финансовыми осложнениями.

Во-вторых, для физических лиц-предпринимателей предлагается объединение второй и третьей групп в одну с дифференцированной шкалой ставок от 3% (для торговой деятельности) до 17% (для высокомаржинальных услуг). Такой подход может привести к многократному увеличению налоговой нагрузки для многих категорий предпринимателей, особенно в сфере услуг и интеллектуального труда.

Кроме того, планируется пересмотр перечня видов деятельности, разрешенных первой группе ФЛП, за исключением высокомаржинальных видов бизнеса. Это может привести к тому, что значительная часть самозанятых людей потеряет возможность работать легально при текущих финансовых условиях.

Стратегия также предусматривает обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для всех плательщиков объединенной второй группы, что увеличит административную нагрузку на малый бизнес и потребует дополнительных затрат на оборудование и программное обеспечение.

Планируется обязательная регистрация всех плательщиков упрощенной системы плательщиками НДС в случае достижения соответствующего порога. Это может привести к значительному усложнению налогового учета для малого бизнеса и дополнительным расходам на бухгалтерское обслуживание.

В документе также говорится об отмене института регистрации физического лица-предпринимателя. При этом статус предпринимателя будет предоставляться автоматически после открытия специального банковского счета. Это, с одной стороны, может упростить процедуру регистрации, но с другой – создаст дополнительные возможности для контроля финансовых операций предпринимателей.

Предпосылки реформы: контроль над каждой копейкой

Особое внимание привлекает положение стратегии относительно предпосылок внедрения налоговой реформы. Министерство финансов в Национальной стратегии доходов отмечает , что реформа упрощенной системы налогообложения начнется только после выполнения мероприятий, предусмотренных подразделом 4.2.3(b) "Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках".

Это условие вызывает особую обеспокоенность, поскольку, по сути, речь идет о предоставлении налоговым органам доступа к банковской информации налогоплательщиков – к движению средств на счетах физических и юридических лиц. Такая инициатива означает установление беспрецедентного уровня финансового контроля над гражданами и бизнесом, что прямо противоречит принципам банковской тайны и создает новые коррупционные риски.

Государство стремится получить возможность отслеживать каждую финансовую операцию граждан и предпринимателей, что в условиях украинских реалий создает риск использования этой информации для давления на бизнес.

Вопрос банковской тайны и защиты персональных финансовых данных является фундаментальным для демократического общества. В развитых странах доступ налоговых органов к банковской информации строго регламентирован и сопровождается мощными механизмами защиты прав граждан. В украинских реалиях, где институциональная способность органов контроля остается недостаточной, а коррупционные риски высокими, такие полномочия могут стать инструментом злоупотреблений.

Реальное состояние упрощенной системы налогообложения

Анализируя текущее состояние упрощенной системы налогообложения, следует обратить внимание на объективные данные, опровергающие многие критические аргументы относительно неэффективности этой системы.

По состоянию на начало 2025 года общее количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения составляет более 1,6 млн человек, что на 52,5 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом. Этот стабильный прирост даже в условиях войны свидетельствует о жизнеспособности и важности этой системы для экономики Украины.

Структура распределения по группам упрощенной системы налогообложения выглядит следующим образом: первая группа – 194,9 тыс. человек (12% от общего количества), вторая группа – 630,6 тыс. человек (38,8%), третья группа – 800,2 тыс. человек (49,2%), четвертая группа – 0,7 тыс. человек.

Преобладание предпринимателей третьей группы (почти половина общего количества) свидетельствует о важности этой категории для экономики. Именно эта группа включает в себя большинство ІТ-специалистов, консультантов, представителей креативных индустрий и других высококвалифицированных специалистов, формирующих ядро современной украинской экономики знаний.

В 2024 году поступления от единого налога составили более 55,1 млрд грн, что на 17,1 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом. Этот прирост на 45% является поразительным показателем, особенно в условиях военного положения. Он свидетельствует о значительном фискальном потенциале упрощенной системы и ее важности для наполнения бюджета.

Критика упрощенной системы: обоснованная или надуманная?

Анализируя аргументы критиков упрощенной системы налогообложения, в частности, те, что приводятся в документах Международного валютного фонда, следует критически оценить их обоснованность и применимость к украинским реалиям.

Первый аргумент касается разных налоговых ставок и вариаций в базе налогообложения между группами, что якобы позволяет налогоплательщикам минимизировать свою налоговую нагрузку. Однако именно такая гибкость обеспечивает адаптивность системы к разным видам деятельности и масштабам бизнеса, что является ключевым фактором ее успеваемости.

Второй аргумент о возможности перехода между упрощенной и общей системами налогообложения для оптимизации налогов имеет определенные основания, но касается скорее несовершенства контроля, нежели проблем самой упрощенной системы. Эту проблему можно решить посредством усовершенствования механизмов налогового администрирования без разрушения всей системы.

Третий аргумент утверждает, что упрощенная система превратилась из инструмента поддержки малых предприятий в средство оптимизации налогов. Это отчасти правда, но проблема касается в основном злоупотреблений со стороны среднего и крупного бизнеса, которые можно адресно решать через усиление контроля за схемами уклонения от налогообложения. Яркий пример такой борьбы продемонстрировала налоговая, разоблачив схему "дробления бизнеса" в сетях "Ябко" и Yabluka, которые с помощью схемы с 300 связанными ФЛП уклонились от уплаты НДС более чем на 286 млн грн. Оказывается, что можно разоблачать эти схемы и без уничтожения упрощенной системы, интересно, что мешало раньше?

Четвертый аргумент о давлении на НДС и недобросовестной конкуренции между плательщиками НДС и участниками системы единого налога достаточно сомнителен. Практика показывает, что большинство предпринимателей на упрощенной системе работают в сферах, принципиально отличающихся от сфер деятельности крупных плательщиков НДС, поэтому о прямой конкуренции часто речь не идет.

Пятый аргумент относительно проблем в контексте налогообложения и неформальной занятости имеет реальные основания, но касается скорее недобросовестных практик отдельных работодателей, нежели недостатков упрощенной системы как таковой. Эту проблему можно решать целевыми мерами без радикальной перестройки всей системы.

Катастрофические последствия реформы для экономики Украины

Предложенная реформа упрощенной системы налогообложения может иметь серьезные негативные последствия для экономики Украины, особенно в контексте послевоенного обновления. Рассмотрим более подробно каждый из потенциальных рисков.

Первый и самый очевидный риск – это удар по предпринимательской инициативе. Повышение налоговых ставок до 8,5—17% вместо текущих 2—5% (плюс военный сбор) неизбежно приведет к снижению предпринимательской активности. Тысячи малых предпринимателей, особенно в сфере услуг, могут прекратить деятельность или перейти в теневой сектор. Уже сейчас, по данным Министерства экономики, наблюдается замедление экономического роста и экономической активности: если в январе 2025 года рост составил 1,5%, то в феврале только 0,7%. За два месяца 2025 года рост составил всего 1,1%. При продолжении такой динамики экономика может войти в рецессию уже во втором квартале 2025 года.

Второй серьезный риск – повышение стоимости услуг и усиление инфляционного давления. Рост налоговой нагрузки неизбежно будет переведен на потребителей через повышение цен. По самым скромным оценкам, стоимость многих популярных услуг в Украине может вырасти на 10—12%. Это создаст дополнительное инфляционное давление в экономике, которая и так страдает от высокой инфляции. В годовом исчислении по сравнению с февралем 2024 года цены выросли в феврале 2025 года на 13,4%. Особенно ощутимым это будет для наименее защищенных слоев населения, для которых подорожание базовых услуг может стать критическим.

Третий риск – потеря конкурентоспособности. Украина может потерять одно из ключевых конкурентных преимуществ – развитый и доступный рынок услуг, который был возможен, в частности, благодаря упрощенной системе налогообложения. Это особенно опасно в контексте евроинтеграции, когда Украине нужно усиливать, а не ослаблять свои экономические позиции. Например, IT-сектор, ставший одним из драйверов украинской экономики и обеспечивающий значительный приток валюты, в значительной степени базируется на модели использования ФЛП. Повышение налоговой нагрузки может подорвать конкурентоспособность этого сектора на глобальном рынке.

Четвертый риск – отток человеческого капитала. Для многих украинских предпринимателей, особенно в IT-сфере и креативных индустриях, налоговые изменения могут стать решающим фактором для принятия решения об эмиграции. Если налоговые условия в Украине и, например, Польше будут подобными, но при этом в Польше будет лучшая инфраструктура, более высокая безопасность и больше возможностей для развития, логичным выбором для многих станет переезд. Кроме того, такие изменения снизят мотивацию для возвращения в Украину тех специалистов, которые выехали из-за войны. В условиях демографического кризиса и масштабной эмиграции из-за военных действий такой дополнительный стимул для выезда может иметь катастрофические долгосрочные последствия для человеческого капитала страны.

Пятый риск – расширение теневой экономики. Радикальное повышение налоговой нагрузки может привести к обратному эффекту – вместо увеличения поступлений в бюджет произойдет расширение теневого сектора экономики. Если предприниматели не платят даже 2—5% от оборота, то, тем более, они будут искать способы избежать уплаты 15—17%. Опыт предварительных налоговых реформ в Украине неоднократно демонстрировал, что чрезмерное фискальное давление приводит не к увеличению поступлений, а к расширению теневой экономики.

Шестой риск – сокращение среднего класса. Упрощенная система налогообложения стала одним из основных инструментов формирования украинского среднего класса – экономически самостоятельных граждан, не зависящих от государства или отдельных работодателей. Подрыв этой системы может привести к сокращению численности среднего класса, что окажет негативное влияние на социальную стабильность и демократические процессы в стране.

Седьмой риск – повышение уровня безработицы и социальное напряжение. Ликвидация упрощенной системы налогообложения неизбежно приведет к закрытию значительного количества малых предприятий, что в свою очередь усугубит социально-экономические проблемы.

Альтернативный подход: адресная борьба со злоупотреблениями

Вместо разрушения эффективной системы поддержки малого предпринимательства целесообразно сосредоточиться на адресной борьбе со злоупотреблениями, действительно существующими в упрощенной системе налогообложения.

Прежде всего, следует внедрить эффективные аналитические инструменты для выявления "горизонтального разделения компаний" — схемы, когда крупный бизнес искусственно разделяется на более мелкие структуры для использования преимуществ упрощенной системы. Современные технологии анализа данных позволяют эффективно выявлять такие схемы без необходимости сплошного контроля над всеми предпринимателями.

Во-вторых, можно рассмотреть вариант усовершенствования системы налогообложения для отдельных высокомаржинальных видов деятельности без затрагивания всей упрощенной системы. Это позволило бы адресно решить проблему чрезмерных налоговых льгот в тех сферах, где они могут создавать неравные условия конкуренции.

В-третьих, целесообразно усилить контроль за крупными денежными потоками и операциями между ФЛП и юридическими лицами, которые могут указывать на схемы уклонения от налогообложения. При этом такой контроль должен быть целевым и не затрагивать обычную предпринимательскую деятельность.

Наконец, важно обеспечить технологическую модернизацию налоговых органов, которая позволила бы эффективно выявлять реальные схемы уклонения от налогообложения без необходимости тотального контроля за каждым предпринимателем. Инвестиции в аналитические системы и обучение персонала могут дать гораздо лучшие результаты, чем попытки изменить всю налоговую систему.

Реформа как угроза для восстановления

В условиях продолжения российской агрессии и тяжелого состояния экономики Украины предложенная реформа упрощенной системы налогообложения выглядит не просто неуместной, а потенциально опасной. Вместо создания благоприятных условий для восстановления экономики, развития предпринимательства и возвращения украинцев из-за границы правительство планирует повысить налоговую нагрузку и установить тотальный контроль за финансами граждан.

Малый и средний бизнес, демонстрирующий поразительную стойкость в условиях войны (о чем свидетельствует рост количества ФЛП на 52,5 тыс. за последний год), заслуживает поддержки, а не дополнительных ограничений и фискального давления. Упрощенная система налогообложения – это не просто механизм уплаты налогов, а инструмент экономического развития, создание рабочих мест и поддержка предпринимательской инициативы.

Если Украина действительно стремится к европейской интеграции и устойчивому экономическому росту, то политика относительно малого бизнеса должна основываться на принципах поддержки и стимулирования, а не на фискальном давлении и контроле. Вместо копирования отдельных элементов европейских налоговых систем (реформа ФЛП скопирована с налоговой системы Польши) без учета местного контекста Украине необходимо развивать собственную модель, которая будет учитывать и текущие реалии войны, и перспективы послевоенного восстановления.

Украине необходима взвешенная и прозрачная дискуссия о будущем налоговой системы, которая будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон и будет основываться на тщательном анализе возможных последствий предлагаемых изменений. Только такой подход позволит разработать действительно эффективную модель налогообложения, которая будет способствовать экономическому росту и социальной справедливости.