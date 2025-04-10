Председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза предложил использовать методы американского президента для заключения сделки

Кажется, я знаю, как решить проблему "сделки с Трампом по минералам". План такой:

1. Украина признает $350 млрд помощи от США (да хоть $500 млрд, на самом деле, no problema!) и заявляет о готовности немедленно(!) погасить долг.

2. Украина вводит 100% тариф с поставщика на всю ранее полученную американскую помощь (т.е на сумму, указанную в п. 1) и заявляет о нулевом тарифе на любую новую помощь… в знак доброй воли, разумеется.

3. Украина погашает встречные требования (сумма "долга" против суммы "100% тарифа").

Итого:

США получают назад "свое"… совсем недавно казавшееся столь безнадежно потерянным из-за "бездумной политики предыдущей администрации"… кстати, получают быстро, без проволочек: "за 24 часа!" — все как Трамп любит!

Украина закрывает вопрос с темой "долга" в дальнейших переговорах с США и входит в историю, как страна, одномоментно погасившая крупнейшую сумму внешнего долга. Растет рейтинг, доверие иностранных инвесторов и все такое.

Редкоземельные металлы продолжают оставаться там же, где они лежали последние несколько сотен миллионов лет, бережно укрытые украинским черноземом…

И voilá! Все счастливы. Занавес.

Источник: пост Комызы в Facebook