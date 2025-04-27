Заместитель командира 3 ОШБр говорит, что украинцы должны забыть о проявлениях толерантности к россиянам

Сохранить свою национальную идентичность и построить правильные приоритеты развития государства — не менее важная задача для нас, чем завершить войну. Именно сейчас формируется вектор, по которому мы будем идти дальше.

Есть внешнеполитическая часть, где нам в рамках переговоров будут пытаться навязать "дружбу" с РФ, ограничения по армии и вооружений, какие-то статусы русского языка и тд. Это все абсолютно недопустимые вещи, от которых придется отбиваться.

Но есть и внутриполитическая часть, где мы уже сейчас должны строить кардинально новую государственную систему с другими приоритетами и ценностями. Мы навсегда должны забыть о проявлениях толерантности к русским на любом уровне — в том числе бытовом. Забыть о комплексе неполноценности и заигрывании с национальными меньшинствами, об особых правах и статусах любых территорий. Забыть о зависимости и надежде на кого-то, кроме себя. И наконец забыть, что в Украине есть что-то важнее интересов украинцев.

В целом, как нации, нам придется построить новое государство и изменить свое собственное отношение к нему. Чтобы к следующему этапу борьбы мы были действительно готовы — или он может стать последним.

Источник — Максим Жорин в Телеграмм.