Блогер и бизнесмен Роман Шрайк дал прогноз по окончанию войны в Украине

Постоянно встречаю: *что-то произошло* — значит Путин не хочет заканчивать войну!

Он-то может и не хочет, но ситуация не такая, чтобы он мог воевать бесконечно.

Давайте напомню, как я вижу текущий процесс.

Мой ключевой тезис — окончание войны путем переговоров зависит в первую очередь от Путина. Пока он не решит финишировать, война будет продолжаться.

Чтобы Путин начал двигаться к финишу, нужно осознание, что истощение военных и финансовых ресурсов РФ близко.

Причем доходить до точки истощения ему нельзя, потому что это отразится и на поле боя, и на внутренней ситуации в стране. Тормознуть нужно раньше.

То есть Путин должен максимально надувать щеки, но в правильный момент быстро заключить соглашение, чтобы оппоненты не успели увидеть слабость.

Поэтому я представляю себе такую хронологию:

начало 2025 — Путин понимает, что к концу года ресурсы истощатся;

первая половина 2025 — кидание понтов с целью усиления переговорной позиции;

середина 2025 — начало реальных переговоров;

ближе к концу 2025 — финиш.

Я не Ванга, со сроками регулярно ошибаюсь, так что тут речь не про точное попадание в даты, а про логику событий.

Примечание. Трамп-еба**на на происходящее влияет опосредованно. Поэтому вне зависимости от чудес на виражах, мой прогноз с лета 2024 не меняется, о чем я вам периодически и напоминаю.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.