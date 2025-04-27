Заступник командира 3 ОШБр каже, що українці мають забути про прояви толерантності до росіян

Зберегти свою національну ідентичність та побудувати правильні пріоритети розвитку держави — не менш важлива задача для нас, ніж завершити війну. Саме зараз формується вектор, яким ми будемо йти далі.

Є зовнішньополітична частина, де нам в рамках переговорів будуть намагатись навʼязати "дружбу" з рф, обмеження щодо армії та озброєнь, якісь статуси російської мови і тд. Це все абсолютно неприпустимі речі, від яких доведеться відбиватись.

Та є й внутрішньополітична частина, де ми вже зараз маємо будувати кардинально нову державну систему з іншими пріоритетами та цінностями. Ми назавжди маємо забути про прояви толерантності до росіян на будь-якому рівні — в тому числі побутовому. Забути про комплекс неповноцінності та загравання з національними меншинами, про особливі права та статуси будь-яких територій. Забути про залежність та сподівання на когось, крім себе. І врешті забути, що в Україні є щось важливіше за інтереси українців.

В цілому, як нації, нам доведеться побудувати нову державу та змінити своє власне ставлення до неї. Щоб до наступного етапу боротьби ми були справді готові — або він може стати останнім.

Джерело — Максим Жорін у Телеграм.