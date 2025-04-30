Украинский политолог и блогер говорит, что Европа пыталась создать свои силы сдерживания, но столкнулась с полной неспособностью собрать даже минимальный контингент

Европа попыталась создать силы сдерживания. Собственные. Ибо надежда на НАТО при Трампе немного слабенькая и есть риски. Да и вообще – богатый и большой Евросоюз не способен самостоятельно позаботиться о своей безопасности? Конечно, мы можем, решили европейские политики. И с первой же попытки сели в лужу просто феерично

Великобритания предложила предоставить до 10 000 военных и спросила партнеров о создании 64-тысячного контингента, пишет The Times. Ну, 64 тыс не очень много, конечно. те, что еще живы, без учета превращенных нами в "хороших".

В ответ большинство государств сочли это нереалистичным. И им даже 25 000 военных кажется тяжело достижимой цифрой. Страны ЕС опасаются истощения собственной обороны, рисков эскалации и политических осложнений. Блин, я в шоке. Да Евросоюз со своими деньгами 100 тыс мог набрать сугубо на контракт желающих граждан. И еще 100 тыс наемников в сутки. С опытом и, возможно, собственным оружием. Чем кормить социальными выплатами безо всякой пользы обычных нелегалов, лучше этих. Но… нет, я не могу вообразить. Даже 25 тыс тяжело им

Как для стольких стран тяжело 25 тыс. или 64 тыс.? Здесь только на Покровском направлении враг сконцентрировал уже около 80 тыс. и ежедневно штурмует наши позиции. На Торецком направлении очень примерно – 50+ тыс. А это часть наступления на Константиновку, там еще Часов Яр где продолжаются ожесточенные бои, Лиманское и Краматорское направления

Вот такая арифметика. И кто-то спорит, как от них защититься – нужно 64 тыс. новобранцев без боевого опыта, хватит ли 25 тыс.? Ох, сложная задача. Со звездочкой в любом смысле. Еще для понимания. 600 северокорейских военных погибли в составе ВС России в Курской области. Еще около 4700 человек получили ранения из примерно 15 000 развернутых, сообщила разведка Южной Кореи. А общее количество российских войск на Курщине, с которыми мы сражались, еще две недели назад было примерно 65 тысяч.

Я вообще просто смотрю на этих травоядных и не понимаю того, что происходит. У них есть глаза? Способность понимать происходящее вокруг? Когда Украина просилась в НАТО, нам отказывали. Мы не дотягиваем до высоких стандартов, у нас мало женщин в списках политических партий, недостаточно демократии, прав человека и коррупция. Егеж. А у них стандарты – только людей с оружием нет. Чтобы защищать "европейские ценности и гендерное равенство"

Пожалуй, сейчас не я один смотрю на это и в шоке. В Кремле тоже смотрят и рыдают. Заламывают руки и кричат: "Почему? Почему черт попутал нас и подсказал начать с Украины?! Почему мы связались с этими бешеными казаками? Надо было идти в Европу, уже царствовали бы в Париже и Берлине". И они, мне кажется, правы. Начали бы с вторжения непосредственно в Европу, предварительно подписав с Украиной договор о ненападении – и все. Там сопротивление минимальное. Париж и Берлин пали бы гораздо быстрее, чем Угледар или Авдеевка. Я просто в этом уже не сомневаюсь

И что дальше? Они надеются, что ВСУ пожизненно их лишит реальной угрозы? Простите, но нет. Бесплатно или на минималках – нет. Безопасность стоит дорого. Да, у нас бесценный боевой опыт на сильнейшую сейчас армию в Европе. Единственную, способную бить россию. Кто-то из нас готов служить и дальше. Кто-то может учить новобранцев. Можем набирать наемников. Всё это дорого. Ну, как альтернатива – российская тряпка над Эйфелевой башней. Они "могут повторить", это верно. Только в этот раз пойдут не через Бахмут или Авдеевку, а сразу в Европу.

Источник: Facebook-страница Кирилла Сазонова.