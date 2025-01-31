"Понадобится 500 тысяч солдат": британский генерал объяснил, почему идея миротворцев в Украине может не сработать

Британский генерал называет идею миротворческого контингента плохо продуманной.

В начале 2024 года Европу всколыхнуло заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил сценария отправки французских войск в Украину. Западные страны одна за другой стали выражать свою позицию "за" или "против" такого предложения, но со временем дискуссии затихли.

Теперь же идея отправки иностранных войск на территорию Украины вернулась в повестку дня. Причиной тому стали сообщения, что президент США Дональд Трамп якобы предлагает разместить европейские войска для контроля за соблюдением режима прекращения огня в случае "мирного соглашения" между Киевом и Москвой. Войска могут стать частью миротворческой миссии или мониторинговой группы.

Поддержку идеи о военном контингенте выразил и президент Украины Владимир Зеленский.

Но почему на практике миротворцы в Украине — сложная задача? В интервью "Телеграфу" рассказал Ричард Ширрефф — британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

"Для фронта протяженностью в тысячу километров понадобится огромная армия. И она должна быть готова. Это должна быть сила, которая имеет "мышцы" и готова воевать. Смогут ли Великобритания, Германия, Франция, Польша действительно сформировать такую армию?

Для сравнения: вспомните, как НАТО вошло в Косово 25 лет назад. Очень маленькая страна. Там не было настоящих боев. Но даже тогда натовский контингент составлял 50 тысяч солдат.

А теперь экстраполируйте это на тысячу километров. Вам понадобится 500 тысяч солдат, чтобы хотя бы поддерживать мир. И они должны быть готовы к боям с Россией. А если им придется воевать, это означает войну с Россией», — пояснил генерал.

По словам Ширреффа, единственный способ сдержать и заставить Путина остановиться – это противопоставить ему превосходящую военную силу.

"Но это снова означает, что страны НАТО должны будут признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага.

Так называемый "мирный план Джей Ди Вэнса", сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, дают понять, что американские солдаты не ступят на [украинскую] землю.

Думаю, что идея [вооруженных миротворцев в Украине] не была должным образом продумана", — подытожил британский генерал.

Полное интервью с Ричардом Ширреффом по поводу текущей военной ситуации в Украине и ближайших целей Путина читайте на сайте "Телеграфа" на следующей неделе.