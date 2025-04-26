Лед тронулся? США готовы предоставить гарантии поддержки европейским войскам в Украине, пишет The Telegraph

Впрочем, британские чиновники говорят, что трудно предположить, что и когда одобрит Трамп.

Представители администрации президента США Дональда Трампа в последние недели в частных разговорах с европейскими чиновниками выражали готовность предоставить нужные военному контингенту европейских стран в Украине гарантии поддержки и безопасности. Предоставление этих гарантий почти стопроцентно позволит после завершения горячей фазы войны в Украине разместить там сильный европейский контингент из состава армий стран-участниц "коалиции желающих".

Об этом сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на британских чиновников. Чиновники в разговорах с журналистами подтвердили, что США в частном порядке выражают готовность предоставить гарантии поддержки, однако никакой конкретики со стороны американских представителей пока не звучало, а объемы гарантий остаются неопределенными.

Официально Вашингтон обычно избегает комментариев касательно оказания военной поддержки европейскому контингенту в Украине в случае, если российский режим осмелится на прямую атаку. Однако в частных разговорах ситуация совсем другая.

"Одним из видов такой поддержки является обмен разведданными, что уже давно является основой "особых отношений" между США и Великобританией. Другой — это логистическая помощь. Европейские самолеты, корабли и наземные силы будут нуждаться в поставках и помощи в анализе перемещений российских войск в Украине и за ее пределами", — сказал он.

Впрочем, британские чиновники говорят, что трудно предположить, что и когда одобрит Трамп. Он слишком, мягко говоря, непредсказуем. Кроме этого, Украине потребуется дальнейшая военная поддержка, а президент США уже отказался даже продавать Украине оружие, не то что передавать безвозмездно.

"Оперативные переговоры по "коалиции желающих" были поделены на четыре условных "сегмента" военной деятельности: "небо", "море", "суша" и "восстановление". Первые два предполагают, что европейские союзники будут контролировать воздушное пространство над Украиной и Черным морем, чтобы Россия не нарушала условия мира. Третий сегмент касается войск, расположенных прямо на украинской территории. В то же время, линию фронта с Россией после возможного мирного договора будут держать именно украинские военные, а не западные. Четвертое направление планов коалиции – "восстановление" – касается долгосрочного обеспечения украинской армии, которая сейчас считается самой боеспособной в Европе", – напомнило издание.

Отметим, что сформированная при участии Великобритании и Франции "коалиция желающих" — это не "миротворческие силы", о которых ранее говорили европейские лидеры. В первую очередь, это действительно будут подразделения, которые призваны обеспечить безопасность в воздухе, на море и на суше, и дать Украине время восстановить силы, поскольку лучшим фактором сдерживания российского режима является мощная украинская армия.

Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания размышляет над тем, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций. Со своей стороны, Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а в готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией.

Россия по поводу планов западных стран устроила традиционную истерику, рисуя очередные "коричневые линии". Кремль пригрозил прямым военным столкновением с НАТО в случае появления миротворцев в Украине. В Москве заявили, что не признают никакие иностранные миссии на украинской территории, независимо от их названий и мандатов.