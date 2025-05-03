Основательница "Энциклопедии гражданина" Юлия Никитина рассказала о важных осознаниях, которые следует иметь в разные периоды жизни

Есть неприятные вещи, которые нужно понимать, если хочешь расти. Во всех областях жизни. Сначала простые, потом более сложные, нуждающиеся в широком контексте, но неприятные они +/- одинаково, потому что каждая требует отказа от инфантильной иллюзии грандиозности.

В подростковом возрасте хорошо бы знать, например, это: парень тебе не звонит и системно ведет себя не так, как бы тебе хотелось только потому, что ты не имеешь для него большого значения. Отношение к какому-то моменту очень пластично, все меняется, но если ты ждешь звонка, а он все не звонит и не звонит — вероятнее всего, объяснение заключается в том, что ты ему не очень нужна/интересна. Не столь, как бы тебе хотелось.

В юном возрасте было бы неплохо понять это: если у тебя на работе постоянные конфликты — у тебя проблема либо с мотивацией, либо с поведением. Не у работодателя — у тебя. Или разберись, что тебя мотивирует, и найди работу, которая тебе это даст, или склони голову и работай по правилам работодателя.

В возрасте создания великих историй отношений (брак, дети) было бы прекрасно понимать это: ты никогда не построишь истинное глубокое доверие там, где ты игнорируешь свободу другого. Система сдерживаний и противовесов в семье может работать годами и для публики это может выглядеть как успешный успех, но реального счастья сожительства в семье, где все давят друг на друга или все давят на кого-то одного, не будет. Я видела кучу семей, где нет уважения к свободе партнера или свободе детей – это может сколь угодно выглядеть извне, но по факту там все несчастны так или иначе, on a daily basis.

В возрасте создания союзов и больших дружб было бы прекрасно научиться без истерик признавать вину и извиняться. Часто люди так извиняются, что я просто не могу понять — они реально считают, что эта неискренняя корявая конструкция сработает? Прощение – это описание того, в чем конкретно ты был неправ + сожаление, что ты был так неправ и повел себя так и так. Не сверху подачки, не ползание на коленях, не драматические жесты. Простое описание, в чем именно я считаю себя неправым в этой ситуации. Почему для его огромного количества людей подобное извинение столь сложно/невозможно, мне никогда не понять — у меня не очень хрупкое эго.

А во взрослом возрасте было бы хорошо осознавать, что идеализация — зло, а идеализация кого-то, хоть отрицательная, хоть положительная — зло.

Когда человек начинает обожать или ненавидеть условного Зеленского или Порошенко, сильная эмоция подключает не только защитные механизмы его психики, он подключает и механизмы соцсетей. Своими ругательствами и постами человек создает вокруг себя информационный кокон, в котором его кумир ВСЕГДА +/- прав, а оппонент кумира ВСЕГДА +/- неправ. Это кокон помогает закрывать глаза на все, что не укладывается в приятную картину.

Между тем, реальные люди в большинстве случаев черно-белые, хотя бывают и полностью черные, и очень-очень белые. Порошенко сделал кучу всего — и откровенно плохого, и откровенно хорошего. Зеленский сделал кучу всего — и откровенно плохого, и откровенно хорошего. Вот Портнов, тот да — прямо черный — не знаю, сделал ли что-нибудь хорошее когда-то вообще. Да и имеет ли то хороший вес на фоне. А вот Леся Литвинова — похоже, что прям белая, не знаю, делала ли что-то плохое, и если вдруг так, сможет ли то "что-то" хоть как-то изменить баланс с учетом того, какие мегатонны она сделала хорошего.

Я смотрю на рост как на одну из основных задач в жизни человека. Рост в личной силе, чистоте, правде, любви. И по-моему, самонаведенные иллюзии, отказ видеть вещи ясно (ибо видеть их объективно больно) — это ключевая проблема, которая этот рост блокирует.

Источник: Facebook-страница Юлии Никитиной.