Не доверяют даже брату. Психолог объяснила, как война с Россией бьет по миллионам украинцев

Коллективная психологическая травма будет передаваться даже генетически

Полномасштабная российская агрессия привела к тому, что десятки миллионов украинцев получили коллективную психологическую травму, которая будет сказываться на следующих поколениях наших граждан.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала психотерапевт Светлана Арефния. Она провела параллели между войной и Голодомором.

Больше об этом читайте в публикации: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, — психотерапевт Светлана Арефния".

— Мы можем наблюдать за формированием новой трансгенерационной травмы. Это коллективная травма, которая передается даже генетически, — говорит кандидат психологических наук. — Аналогично, как и "наследие" Голодомора передалось и тем, кто не знал голода. Мы до сих пор считаем, что на столе должно быть много блюд, а выбрасывать продукты — плохая примета. Мы до сих пор храним что-то на всякий случай и всегда держим хлеб на столе.

По мнению эксперта, то, что происходит сейчас, так же будет отражаться в будущем на нас, наших детях и даже внуках.

— Первый посыл этой травмы — выживание, несмотря ни на что. Второй — не доверяй брату, соседу, другу и вообще никому, ведь они могут разочаровать и предать.

К сожалению, все те травматические события, которые мы переживали и переживаем сейчас, будут отражаться на мировосприятии еще минимум двух поколений украинцев, — подытожила Светлана Арефния.

Напомним, ранее социальный психолог объяснила "Телеграфу", почему украинцы ожесточенно ссорятся в сети.