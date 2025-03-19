Укр

Не доверяют даже брату. Психолог объяснила, как война с Россией бьет по миллионам украинцев

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Неравнодушная украинка на акции за освобождение "азовцев"
Неравнодушная украинка на акции за освобождение "азовцев". Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Коллективная психологическая травма будет передаваться даже генетически

Полномасштабная российская агрессия привела к тому, что десятки миллионов украинцев получили коллективную психологическую травму, которая будет сказываться на следующих поколениях наших граждан.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала психотерапевт Светлана Арефния. Она провела параллели между войной и Голодомором.

Больше об этом читайте в публикации: "Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, — психотерапевт Светлана Арефния".

— Мы можем наблюдать за формированием новой трансгенерационной травмы. Это коллективная травма, которая передается даже генетически, — говорит кандидат психологических наук. — Аналогично, как и "наследие" Голодомора передалось и тем, кто не знал голода. Мы до сих пор считаем, что на столе должно быть много блюд, а выбрасывать продукты — плохая примета. Мы до сих пор храним что-то на всякий случай и всегда держим хлеб на столе.

По мнению эксперта, то, что происходит сейчас, так же будет отражаться в будущем на нас, наших детях и даже внуках.

— Первый посыл этой травмы — выживание, несмотря ни на что. Второй — не доверяй брату, соседу, другу и вообще никому, ведь они могут разочаровать и предать.

К сожалению, все те травматические события, которые мы переживали и переживаем сейчас, будут отражаться на мировосприятии еще минимум двух поколений украинцев, — подытожила Светлана Арефния.

Напомним, ранее социальный психолог объяснила "Телеграфу", почему украинцы ожесточенно ссорятся в сети.

Теги:
#Психолог #Психологическая травма #Светлана Арефния