"Срачи" как национальный спорт? Почему украинцы ожесточенно ссорятся в сети, объяснение социального психолога

Социальный психолог объяснил, кто в сети самый громкий

В украинских соцсетях не проходит и недели без публичной ссоры, например в случае с громким фрагментом интервью журналиста Виталия Портникова относительно мобилизации (причем не все комментаторы посмотрели видео).

Только за месяц мы, как общество, успели поссориться вокруг, как минимум, четырех "благодатных" тем. В частности, не подбирали слов при критике частично сгенерированной ИИ обложки книги издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", досталось сабле Мазепы на ринге в Эр-Рияде и Ханукии на Майдане.

Почему "срачи" так популярны, почему украинцы так воинственны за экранами, и является ли это нашей особенной чертой, "Телеграфу" объяснил политический психолог, главный научный сотрудник отдела психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Украины Вадим Васютинский.

Самоутвердиться за счет других. Почему это популярно

Уровень этого явления примерно одинаков в разных обществах, говорит Васютинский. Однако его немного меньше в демократических обществах, где граждане уже привыкли к свободе слова и это давняя традиция.

"Почему кажется, что у нас этого явления относительно больше? Мы — молодая демократия, которая относительно недавно обрела эту свободу. 30 лет — это совсем недавно в историческом и психологическом контексте. Внутренние потребности не меняются через год или два, это дело поколения. Когда люди, которые были лишены возможности свободно выражаться, ее получают, то они сначала боятся и не решаются что-либо сказать. начинают действовать. И во многих случаях неадекватно, злоупотребляют этой свободой", — отметил Васютинский.

Второй момент – психологический. В основе злоупотребления свободой и оскорбления кого-то лежит необходимость самоутверждения. По словам психолога, каждый человек нуждается в самоутверждении в обществе. Эта черта отличается у каждого человека: кто самоутверждается на каждом шагу, у кого потребность малозаметна.

"Эта потребность идет с детства и больше всего обостряется в подростковом возрасте, когда ребенок пытается стать взрослым человеком. В этом стремлении он учится быть самостоятельным, добиваться результата, нести за это ответственность… Когда подросток нуждается в самоутверждении, проявить себя, вызвать интерес к себе, восхищение собой какими-то адекватными способами — в интеллекте, искусстве, спорте — с ним меньше проблем. Но добиться признания такими адекватными методами может только меньшинство — 10%, может быть, 20%. Большинство не имеет таких методов, чтобы привлекать к себе внимание", — говорит Васютинский.

Поэтому часть подростков, особенно мальчиков, прибегает к самоутверждению через унижение других людей. Мол, если я унижаю людей вокруг себя, то тем самым я в своих глазах становлюсь выше и самоутверждаюсь.

Подобное поведение подростков сохраняется у определенной части взрослых.

"Они охотнее всего, наиболее эффективно используют этот способ самоутверждения из-за унижения других. Это меньшинство. Но это очень заметное меньшинство. Они, как правило, активны. Офлайн таких людей недолюбливают, часто опасаются", — говорит Васютинский.

Интернет сделал таких людей более заметными

До появления интернета это все не было так заметно. Да, потребность самоутвердиться путем унижения других существовала, но сеть позволила проявиться таким лицам.

"Интернет дал возможность каждому из нас заявить о себе на весь мир. Сейчас ты можешь это сделать как угодно, кому угодно куда угодно. Например, жестко наехать на политика, певца, блоггера, на кого-то сознательного. Обозвать, унизить и почувствовать себя довольным". Ты достиг удовлетворения этой потребности, мол, какой я молодец. И не только перед самим собой, но и перед теми, кто будет читать", — рассказывает психолог.

Возможность заявить о себе на весь мир является соблазном. Она провоцирует людей заявить о себе агрессивно.

"Те специалисты, которые обоснованно оценивают кого-то, делают это в большинстве случаев неагрессивно. Бывают политические баталии, дискуссии, но в большинстве своем они не употребляют там брань, избегают унижений. Чаще к унижениям прибегают малокомпетентные люди и этим восполняют недостаток компетентности (о котором они не догадываются). Они подавляют агрессивным давлением и напором", — объяснил Васютинский.

К этому прибавляется анонимность общения в интернете. Люди прячутся за своими анонимными аватарками и не раскрывают свою личность.

"Многие из них испытывают удовлетворение от того, что могут выразить свое мнение анонимно, написав что угодно. Социальные психологи давно отметили эту особенность интернет-коммуникации. Такие ожесточенные дискуссии в сети гораздо более резки, чем в реальной жизни", — отмечает эксперт.

В интернете здесь ничего не ограничивает, вы не зависите от этого человека. Анонимное общение — будто ненастоящее. А с другой стороны, оно тоже удовлетворяет наши потребности самоутверждаться.

Эффективность резких выражений в интернет-срачах очень преувеличена.

Но людям кажется, что они где-то сказали? и все это сразу восприняли как истину.

Почему общество всегда будет спорить

Что касается ситуации с Портниковым, то он действительно задел некоторые комплексы значительной части общества, которая не хочет воевать, говорит Васютинский. Это был случай, когда Портников насыпал соли на ране.

"Но здесь среагировала часть людей, всячески избегающих этого самого участия. Люди пытаются это как-то объяснить. Они же не хотят думать, что я трус и мерзавец, а наоборот должны как-то истолковать и оправдать. Одно из популярных оправданий — почему я должен воевать, а дети депутатов не воюют. Я не знаю процентов, но это (утверждение, что представители элиты и их дети не воюют – Ред.) не совсем правда. Портников, фактически, этот аргумент обесценил… Ему часто свойственен такой ироничный тон по поводу многих вопросов. И здесь он тоже очень ярко его продемонстрировал. То есть мало того, что он сказал, что вы должны воевать, так он еще и слегка поиздевался над этими, так называемыми простыми людьми. Это вызвало возмущение. По форме это было не совсем корректно", — отмечает психолог, объясняя полученную реакцию.

В то же время существует противопоставление "свои-чужие" – мы объединяемся со своими, противопоставляем себя другим. Исконная мечта многих идеологов, что люди когда-то объединятся, — очень наивна.

"Такого никогда не будет. Такое может быть временно, если на Украину нападут инопланетяне, то люди объединятся на время. Не верю, что когда-нибудь человечество встретится с инопланетянами, вероятность практически нулевая. Это значит, что человечество никогда не объединится полностью", — констатирует психолог.

Как лучше договариваться

Васютинский признается, что здесь трудно что-нибудь посоветовать. Ведь если человек нуждается в том, чтобы выплеснуть желчь, ему нужно это сделать.

"Он может сделать это у себя, дома, в семье. А может сделать это в интернете. Если уж выбирать, где это сделать, то лучше в интернете. Так что даже не могу сказать: не выплёскивайте. А держать в себе негативные эмоции не рекомендуется, их нужно разряжать на ком-то или на чем-то. Когда не было интернета, советовали сделать макет вашего начальника и колотить по нему. В этом смысле интернет даже выполняет некую психотерапевтическую функцию. Потому что некоторые не умеют по-другому выстраивать свою эмоциональную саморегуляцию", — отмечает психолог.

Что касается публичных людей, лидеров общественного мнения, политиков, журналистов, задающих тон дискуссиям, здесь один совет. Следует избегать слишком радикальных мнений и суждений. Они могут быть оправданными только в крайних ситуациях.

"Когда мы говорим, что нужно понять или оправдать Путина, это недопустимо. Объективная ситуация: либо мы, либо они… Но в других контекстах, когда такой потребности нет, в оценке отношений между украинцами нужно высказать свои мысли корректно. Надо быть эрудированным, то есть иметь запас слов, не прибегая к оскорблениям и унижениям", — рассказывает Васютинский.

Психолог заключает, что в вопросах, когда речь не идет о враге, следует быть умеренными насколько это возможно.

Ранее "Телеграф" писал, как парамедикиня Птичка обратилась к украинцам и призвала избегать срачей.