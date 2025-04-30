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Ключ к пониманию: почему Кремль внезапно заговорил о переговорах с Украиной вместо США - Александр Сушко

Автор
Александр Сушко
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 30 апреля 2025, 15:50

Украинский политолог и общественный деятель рассказал, что произошло

Важный для понимания тактики маневр Кремля: Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что завершение войны, которую развязала страна-агрессор Россия, должно быть достигнуто с Украиной, а не с США

Неужели признают субъектность Украины? После того, как несколько лет требовали прямого диалога с США, заявляя о "киевском режиме-марионетке". Что же произошло?

Данный маневр – фактически публичное обнуление всех усилий Трампа-Виткоффа и возвращение к переговорной позиции "достижения всех целей СВО". Итак, на 100-й день Трампа в истории его миротворчества официально закрыта российская сторона.

Осталось узнать, водит ли Виткоффа за нос, действительно обещая согласие на его план, который он привез в Париж две недели назад, на самом ли деле никто ему ничего не обещал, а он, сознательно или неосознанно, выдавал желаемое за действительное, вводя в заблуждение всех, но прежде всего своего босса.

Так или иначе, эта страница закрыта. Процесс будет стартовать снова с чистого листа. И нам не нужно больше ломать голову над тем, как реагировать на возможное одностороннее признание США аннексии Крыма.

Источник — Александр Сушко в Фейсбук.

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Теги:
#Россия #Переговоры