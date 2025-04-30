Небензя в ООН заговорил о "прямых переговорах" с Киевом и вспомнил предвыборные обещания Зеленского

Российский постпред в очередной раз заявил о "проблемах с легитимностью" Зеленского, забыв о сомнительной легитимности самого Путина

Постоянный представитель России в при Организации Объединенных Наций и в Совбезе Василий Небензя неожиданно заговорил о так называемых "прямых переговорах" с Украиной. При этом он в очередной раз озвучил пропагандистский нарратив Кремля о якобы "проблемах с легитимностью" украинского президента Владимира Зеленского, правда, обошел вниманием момент, что на самом деле легитимность именно российского правителя Владимира Путина крайне сомнительна. Заявление Небензи вызвало жесткий ответ Украины.

В частности, Небензя озвучил российские условия для начала переговоров. Кремль размечтался, что западные страны прекратят поставлять Украине вооружение, а лидеры западных стран "убедят" Зеленского вступить в так называемый "конструктивный диалог". Также российский постпред озвучил очередной пропагандистский бред о том, что Зеленский якобы отвергает "мирные предложения", которые делают США.

Смешнее всего то, что Небензя, вместе с заявлениями о "проблемах с легитимностью Зеленского", вспомнил и о предвыборных обещаниях украинского президента — мол, тот обещал избирателям вести дело к миру с Россией и соблюдать права "русскоязычного населения". Но постпред РФ стыдливо не упомянул, сколько заключенных с Украиной договоров и предоставленных Киеву обещаний нарушила Россия, начав агрессию в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время заседания ООН ответила на возмущения россиянина. Она отметила, что Украина поддерживает идею немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня – на что не согласны россияне. Также она подчеркнула, что Украина не примет "мир любой ценой": никогда не будет признания временно оккупированных Россией территорий, как принадлежащих РФ, Киев не пойдет на какие-либо ограничения суверенитета, в том числе в плане сокращения армии, или права выбирать, в какие международные союзы ему вступать.

Беца также высмеяла заявление Путина о трехдневном "перемирии" на 9 мая. Замглавы МИД Украины напомнила, что Киев неоднократно, несмотря на все российские военные преступления, нападения и атаки, показывал желание дать шанс дипломатии для достижения мира. Однако российский режим показывает, что он является единственным источником войны, убийств и страданий, что доказывает пропагандистское фейковое "перемирие", которое предложил Путин.

"Если Россия действительно хочет остановить войну, почему не прекратить огонь сегодня, для чего ждать 8 мая? Это предложение не имеет ничего общего с миром – Россия всегда использует День победы над нацизмом для пропаганды… Мы ценим человеческую жизнь, огонь можно прекратить прямо сейчас, а не только ради парада, чтобы продолжать убивать украинцев после этого", – прокомментировала заместитель министра слова Путина.

Отметим, что, скорее всего, предложенное главой России Владимиром Путиным "перемирие" на 8-11 мая – это его способ защититься от украинской армии. Российский правитель хочет отпраздновать день победы на Красной площади и не беспокоиться, что ему на голову упадет дрон.

К тому же Путин уже объявлял "перемирие" на Пасху, но тогда, по мнению главы комитета, оно было ориентировано на США. Этот жест "доброй воли" должен был показать президенту Штатов, что Россия "готова" заключать мир. Однако даже сам Трамп отметил, что начинает сомневаться в "миротворчестве" Путина.