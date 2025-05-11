Президент Росії тільки вдає, що це осмислені переговори

Нічний виступ бункерного щура був настільки передбачуваним, що я його навіть не чекав. І жодні заяви оптимістів у стилі "Ми на межі перемир’я" нікого не могли обдурити. Ні, жодних об’єктивних причин перемир’я за ці дні не з’явилося. Від слова "зовсім". Так що путін вночі вибрався, як бабак з будиночка, помчав про день перемоги і очікувано відмовився від перемир’я. Як альтернатива запропонував просто переговори без жодних умов. Прямі

Перекладаю на людську, як це має виглядати. Бойові дії не припиняються. Обстріли міст не припиняються. Великого обміну полонених "всіх на всіх" немає. Тобто насправді взагалі нічого не відбувається, жодних змін! Просто в цей час якісь люди сидять у Стамбулі і про щось розмовляють. Вдаючи, що це осмислені переговори. Те саме, що свого часу в Мінську, навіть ще менше. Бо тут і формально про припинення вогню нічого не кажуть.

Це не перемир’я, це взагалі імітація процесу. Яка не потрібна нікому, окрім Кремля. Та й Кремлю потрібна не надто. Своїх цілей зараз вони спробують досягати воєнним шляхом. А імітація переговорів — це просто фіговий листок у стилі "ми намагаємось домовитися". Отже, всі ці пропозиції – фактично пряма відмова.

На щастя, на цей випадок у нас та партнерів уже є готові сценарії. Чи немає згоди московського режиму на перемир’я? Все, нові санкції та постачання Україні більшої кількості зброї. Пропозиції імітувати переговори без перемир’я ні на що не виляє. Чекаємо на понеділок рішень антигітлерівської, тобто антипутінської коаліції.

Джерело — Кирило Сазонов у Facebook.