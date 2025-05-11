Предложил переговоры, благодарил КНДР и отказался от перемирия: главное из выступления Путина

Глава Кремля сделал ряд заявлений, которые были анонсированы как "взрывные" и "громкие"

Ночью 11 мая, после окончания "трехдневного перемирия", российский президент Владимир Путин выступил с заявлениями, которые российские СМИ анонсировали как "громкие" и "важные". В ходе своего монолога Путин говорил о перемирии РФ и Украины, назвал наконец-то войну "войной", сделал предложение по переговорам и не только.

"Телеграф" собрал заявления главы Кремля в одну сборку. Отметим, что это выступление Путина в России представили очень громко, говоря, что оно "взорвет прайм-тайм в США".

Было заявлено, что в Кремле по случаю выступления президента собирались российские и якобы иностранные СМИ. В том числе, Путин должен был якобы встретиться с западными корреспондентами CNN, NBC и BBC.

Переговоры с Украиной

В ходе выступление Путин заявил, что предлагает возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года.

Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", — сказал Путин.

Как пишет ВВС, таким образом Путин отверг идею объявления 12 мая 30-дневного перемирия.

Война, а не "сво"

Российский президент признал, что ведет войну против Украины. Обычно он предпочитал заменять это слово на так называемую "специальную военную операцию" (сво).

"Повторю, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры прерванные не нами", — утверждает он.

Разговор с президентом Турции

Путин анонсировал, что у него состоится разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Кремля якобы надеется, что тот предоставит площадку для переговоров.

"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации… Завтра у нас намечан разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Но надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира в Украине", — заявил Путин.

Он сказал, что Россия якобы настроена серьезно на переговоры и не исключил, что во время встреч получится достичь договоренностей о новых перемириях и прекращении огня.

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии", — резюмировал он.

Участие армии КНДР в войне

Президент РФ во время своего заявления поблагодарил 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил. Но кроме того он выразил благодарность военачальникамов Корейской народной армии за участие в боевых действиях на фронте войны против Украины.

"Был рад передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа КНДР, которые вместе с нашими бойцами профессионально и добровольно выполняли задачи при освобождении приграничных районов Курской области от формирований киевского режима", — сказал Путин.

Он также заявил, что северокорейские военные "проявили мужество и героизм, действовали чрезвычайно профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".

Путин о Си Цзиньпине

Глава Кремля подчеркнул, что главным гостем на 9 мая в России стал председатель КНР Си Цзиньпин. Вместе с Путиным они подписали ряд бумаг.

"У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры. Приняты два совместных заявления на уровне глав государств. Подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы как: энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое", — сказал он.

Путин также заявил, что в сентябре он собирается нанести ответный визит в Китай.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Турция поддержала идею 30-дневного перемирия в Украине и заявила о готовности контролировать его соблюдение.