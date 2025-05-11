Путин предложил Украине прямые переговоры: даже назначил дату

По словам российского лидера, предложение уже на столе

После встречи "коалиции решительных" в Киеве и инициативы президента Владимира Зеленского начать 30-дневное перемирие с 12 мая Владимир Путин предложил Украине продолжить переговоры. При этом, как отметил российский лидер, "без предварительных условий".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Кремле.

"Предлагаем Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий, начать предлагаем в четверг, 15 мая, в Стамбуле…Предложение о переговорах находится на столе, решение за Киевом" — заявил Путин.

Владимир Путин отметил роль Турции в организации украино-российских переговоров. Российский лидер упомянул о переговорах в 2022 году, которые проходили в Стамбуле. Он обвинил Украину в их срыве.

В понедельник, 12 мая, Путин намерен поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о поиске пути к миру с Украиной.

"Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл — в устранении первопричин конфликта (войны — ред.). Мир с лихорадкой рытьем окопов никому не нужен, нужно выйти на долгосрочный мир", — сказал он.

Путин также не исключил, что именно в ходе этих переговоров удастся выйти на прекращение огня.

Фактически Путин не сказал, соглашается ли Россия на перемирие Зеленского с 12 мая. Но, учитывая его заявления, можно сделать вывод, что, вероятно, о прекращении огня пока речь не идет.

Также российский лидер поблагодарил посредников в вопросе мирного урегулирования войны против Украины, в том числе администрации действующего президента США Дональда Трампа.

Добавим, что во время этой пресс-конференции Путин то ли оговорился, то ли наконец признал правду, но назвал так называемую "СВО" войной.

"Сейчас идет война, а мы предлагаем переговоры, что здесь плохого", — сказал он.

Сама пресс-конференция получилась короткой и фактически была просто выступлением Путина, ведь, несмотря на то, что в зале собрались журналисты, им не дали возможности поставить вопрос российскому лидеру. Спикер Путина Дмитрий Песков списал это на позднее время, а также то, что заявление лидера РФ будет "содержательным".

Заметим, что журналисты Путина ждали более 1,5 часа, а его выступление длилось чуть более 18 мин.

Ранее "Телеграф" писал, что Турция поддержала идею 30-дневного перемирия в Украине и заявила о готовности контролировать его соблюдение.