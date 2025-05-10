Путин не попадет под трибунал: нардеп рассказал о более вероятном сценарии

На трибунале могут судить многих других российских преступников

Украина скорее не увидит Владимира Путина на скамье подсудимых во время проведения специального трибунала. Есть возможность того, что он до этого времени просто не доживет.

Такое мнение высказал в эфире Новини.Live рассказал народный депутат Олег Дунда ("Слуга народа"). Он допустил, что Путина ждет та же судьба, что и лидера нацистской Германии Адольф Гитлера по итогу Второй мировой войны.

"Скорее всего, мы его (Путина, — ред.) на скамье подсудимых никогда не увидим. Скорее всего мы увидим… как в свое время, в 1945 году был Гитлер, который либо застрелился в висок, либо его застрелили, и который не дожил до своего Нюрнбернга. С Путиным скорее всего будет та же история", — сказал Дунда.

При этом он добавил, что трибунал все же сможет привлечь к ответственности пособников "нового фашистского диктатора", вроде главы МИД Сергея Лаврова и бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщалось ранее в Совете Европы ранее сообщили, что завершили подготовку к запуску работы специального трибунала для российских военных преступников, среди которых и Путин. Политолог Михаил Савва рассказывал "Телеграфу" о том, кого и за какие преступления там будут судить.