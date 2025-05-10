СМИ узнали, когда Россия может атаковать Украину: "Путин высмеет мирные усилия Запада"

Уже с 12 мая Украина предложила ввести перемирие на 30 дней

В ближайшие дни Россия может нанести массированный удар по Киеву. Это заявление появились после угроз удара "Орешником" и предупреждения от посольства США в украинской столице.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что информация о возможном ракетном ударе появилась сразу после встречи "коалиции желающих", на которой президент Украины Владимир Зеленский объявил о прекращении огня.

"В субботу представители разведки в Киеве выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести новых авиаударов по столице Украины в ближайшие дни, что было бы мрачным ответом, который высмеял бы мирные усилия Запада", — говорится в материале.

Учитывая, что прекращение огня должно заработать через два дня, 12 мая, зарубежные СМИ предполагают, что в этот срок Украине грозит массированная атака. Еще до информации о введении режима тишины посольство США в Киеве предупреждало граждан о возможной атаке.

Добавим, что ни одно государственное ведомство не комментировало эти предостережения, в том числе и Главное управление разведки (ГУР). Однако при объявлении воздушной тревоги следует пройти в укрытие и находиться в безопасном месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разнес путинский "Орешник" и назвал самую опасную для Киева ракету.