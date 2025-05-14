Политолог Михаил Басараб считает, что Россия скрывает свои внутренние проблемы за маской силы

Когда кто-то говорит, что Россия крепка и разговоры о ее близком крахе — это фантазии, то я списываю услышанное на плохое знание предмета.

Только те, кто обращает внимание на важные детали, может разбираться в природе вещей.

Лишь отдельные специалисты обратили внимание на массовую потасовку, которая произошла на днях во время студенческого чемпионата РФ по борьбе в столице Северной Осетии — Владикавказе.

Все началось с неспортивной стычки борцов из Дагестана и Осетии. Для того чтобы понимать, что произошло, нужно хоть немного разбираться в происходящем на Северном Кавказе сейчас. В частности, знать об отношении абсолютно всех северокавказцев к осетинам. И все из-за россиян. Список накопленных проблемных вопросов – немаленький. Не удивлюсь, что вот этот борец из Дагестана мог быть этническим ингушем или чеченцем, например. У них свой счет до осетин. У Дагестана среди молодежи сейчас свои процессы. Недавнюю перестрелку видели все. Причиной считают религиозные притеснения. И это происходит постоянно. Здесь можно долго рассказывать.

Такие массовые потасовки на турнире не могут быть причиной чего-либо, они являются отражением или следствием более глубоких процессов. Это событие является лишь звеном очень разрушительных действий внутри РФ на межэтнической и межрелигиозной почве. Что-то чуть ли не каждый день происходит в разных местах РФ. Остановить это почти невозможно. Оно закончится либо огромным конфликтом (мягко говоря), либо сегрегацией мусульман и коренных народов. В первое я верю, во второе – нет. Именно это дает основания говорить об очень "горячих" перспективах для недоимперии с фантазиями глобального масштаба. Очень скоро они не способны справиться со своими внутренними проблемами. И это станет наконец очевидным для самых тупых.

Источник: Facebook-страница Михаила Басараб.