Писательница и блогер рассказала показательный случай в американской школе:

Девушка старшего сына рассказала о ситуации, которая произошла сегодня в школе на уроке литературы. Это усиленный курс, на котором требуется много читать и публично артикулировать свои мысли по поводу той или иной книги. Учитель (назовем его мистер Джон) всячески это поощряет и умело модерирует. Ученики (11 класс, juniors, по 17 лет) активно включаются.

Так вот, сегодня речь шла о какой-то книге, описывающей войну во Вьетнаме. Тема чувствительная, слово за слово — кто-то проводит параллели с нашими днями. И тут Курбан (парень из восточных регионов России, мусульманин, проживший в Сан Диего половину своей жизни) заявляет, что как только ему исполнится 18, он вернется на родину, чтобы пойти на войну против Украины.

Класс в шоке коллективно таращит глаза то на учителя, то на Курбана, не понимая, что творится, потому что вроде минуту назад, под впечатлением от только что прочитанной книгой, говорили-балакали о всех ужасах, травмах и поломанных жизнях, которые каждая война предполагает, а тут **як — вот вам наш "герой". "Поеду, — говорит, — как мой кузен и друг. Они уже там".

Мистер Джон, опомнившись, пытался поделиться собственными взглядами, апеллируя к воображаемому внутреннему свету. "Даже если бы кто-то напал на мою страну и мне пришлось защищать свое, я не знаю, хватило бы мне духа стрелять в живого человека. Как ты можешь так легко об этом говорить? Тем более, для тебя это даже не о защите своего. Это же забирать чужое". От примитивной откровенности ответа о**ел весь класс. "Просто у некоторых людей есть естественные враги. Украинцы — наши естественные враги".

Не было никакой культурно-исторической басни, ни слова про один народ, освободителей и мальчиках в трусиках. Просто такое природное желание нас уничтожать. Такое искреннее и правдивое. У ребенка, живущего в открытом, американском информационном пространстве, среди людей, а не зверей.

Трамп говорит: "stop Vladimir!". А у Владимира, между тем, множество имен и лиц. Некоторые из таких Владимиров уже давно на американской земле. Некоторые такие Владимиры еще дети.

Источник: Facebook Кати Блестки