Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин опроверг миф о "подарок" Крыма

Вы знали, что Крым обошелся Украине (УССР) в почти 100 млрд долларов ?

Из него было выдворено 200 тыс. коренного населения и (включая время оккупации) более 1,5 млн русскоязычного населения. Кричащие, что Крым Украине "подарили", забывают не только о том изъятии в Украине тысяч гектаров плодородных земель, но и об огромных инвестициях, сделанных страной в спасение и развитие экономики Крыма.

По оценкам историков, в результате тех событий с передачей территорий РСФСР Украина была лишена более 200 тыс. людей.

Из них половина населения – это украинцы. А также более 40 тысяч. квадратных километров территории. Для сравнения: площадь Крыма составляет 27 тыс. квадратных км.

В деньгах это сегодня:

Стоимость 40 тыс. Га плодородных земель в Украине:

80-140 миллионов долларов (при цене 2,000-3,500 долларов за гектар)

Стоимость 40 тыс. Га плодородных земель в Польше для сравнения:

320-480 миллионов долларов (при цене 8,000-12,000 долларов за гектар)

Что еще важно: по данным переписи 1926 г., на территориях РСФСР, прилегающих к УССР, проживало на самом деле около 4,5 миллиона украинцев.

Теперь к расходам в Крым

Я не историк, но здесь то, что могло найти в публичных источниках. Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Официально необходимость передачи объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и РСФСР".

В послевоенный период Крым находился в тяжелой экономической ситуации – сельское хозяйство пришло в упадок, промышленность – разрушена, демографическая ситуация осложнена депортацией крымских татар.

Проекты:

1. Северо-Крымский канал (1961-1975)

Крупнейшим инфраструктурным проектом стало строительство Северо-Крымского канала – оросительно-обводнительной системы протяженностью 402,6 км для подачи днепровской воды в засушливые регионы Крыма.

Стоимость проекта:

сметная стоимость первой очереди: 257,74 млн рублей (по ценам 1960-х годов);

перевод в современный эквивалент: примерно 2,5-3 млрд долларов (с учетом инфляции доллара и паритета покупательной способности).

В зоне канала было создано 7 крупных оросительных систем : Красноперекопская, Джанкойская, Советская, Раздольненская и другие15. Канал обеспечивал 80-87% (!) объема забора воды для полуострова до 2014 года.

2. Симферопольская ТЭЦ/ДРЕСС:

введена в эксплуатацию 30 декабря 1958;

модернизация в 1984 и 1986: установка газотурбинных установок стоимостью 23 млн рублей;

современный эквивалент инвестиций в модернизацию: около 150-200 млн. долларов.

3. Солнечная электростанция СЭС-5 в Щелкино:

строительство : 1981-1985 годы;

стоимость: около 26 млн рублей;

современный эквивалент: примерно 170-220 млн. долларов США.

4. Восстановление сельского хозяйства

Инвестиции в развитие сельского хозяйства, в частности рисоводства, имели значительный экономический эффект. Благодаря функционированию Северо-Крымского канала чистая прибыль от обработки риса составила:

1964 г. — 1,8 млн рублей;

1965 г. — 4 млн рублей;

1966 г. — 6 млн рублей;

1967 г. — 10 млн рублей;

1968 г. — 11,5 млн рублей.

Итого за 5 лет: 33 300 000 рублей ( около 400-450 млн долларов в современном эквиваленте).

5. Строительство туристической инфраструктуры

Создание санаторно-курортной сети (1950-1980-е гг.):

строительство и модернизация 120+ санаториев, включая "Днепр", "Мисхор", "Курпаты";

расходы: 85-100 млн руб. (1950-1960-е гг.);

современный эквивалент: 1,2-1,5 млрд долларов (с учетом инфляции и курса).

Развитие турбаз и маршрутов:

создание 27 турбаз до 1983 года (КОСТ);

инвестиции в инфраструктуру пеших маршрутов: 12-15 млн рублей (1970-е);

современная стоимость: 180-220 млн долларов.

Гостиничный комплекс "Турист" (1980 г.):

стоимость строительства: 23 млн рублей;

современный эквивалент: 340 млн долларов.

6. Модернизация транспортной инфраструктуры

расширение аэропорта Симферополь (1980): 45 млн рублей → 670 млн долларов;

реконструкция железнодорожных вокзалов: 18 млн рублей → 270 млн долларов.

Совокупные инвестиции

Суммарные инвестиции в развитие Крыма за период его пребывания в составе УССР/Украины составляли по разным оценкам от 50 до 105 млрд долларов в современном эквиваленте.

Эта сумма включает:

прямые капитальные инвестиции в инфраструктурные проекты;

расходы по восстановлению промышленности;

затраты на развитие социальной инфраструктуры;

субвенции и дотации из центрального бюджета;

обслуживание и эксплуатацию созданной инфраструктуры.

Напомню также, что из Крыма советскими оккупантами было насильственно выселено более 200 тысяч. крымских татар. Другим народностям ССР в Крым было переселено около 800 тыс. лиц. По некоторым оценкам, с момента оккупации в Крым было переселено еще до 1 млн. лиц. Этим и объясняется "русскоязычность" населения оккупированного полуострова.

Это сообщение о том, что Царская Морда (Трамп) захотевшая отдать Земскую волость (Крым) оккупантам и близко не понимающая контекста. Но кто может ему его доказать?

Источник: Facebook-страница Анатолия Амелина.