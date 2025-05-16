Россия стала посмешищем, устроив урок истории на переговорах в Стамбуле

Обращаться к историческим фактам и извращать историю — забава россиян

В ходе украино-российских переговоров, состоявшихся в турецком Стамбуле в пятницу, 16 мая, глава делегации Кремля Владимир Мединский заявил, что РФ готова воевать годами и десятилетиями. Он вспомнил, что Россия воевала со Швецией 21 год, чем мгновенно вызвав внимание к этому заявлению.

О сказанных им словах сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол. "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени это ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать? Петра Первого финансировали Англия и Франция, и Швеция до сих пор оставалась бы великой державой, если бы не это. Возможно, некоторые из сидящих здесь за этим столом будут терять еще больше своих близких. Россия готова воевать вечно", – заявил за столом переговоров Мединский.

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что на самом деле происходило на встрече. По его словам, Мединский потратил 20 минут переговорного времени (всего встреча длилась полтора часа) на "урок истории".

"Мол, Петр I просил у Швеции территорию — в частности устье Невы, чтобы иметь выход к Балтийскому морю. Шведы отказали. И тогда Россия начала 21-летнюю войну. В результате — территорию забрали, и не только эту, а Швеция перестала существовать как великое государство", — рассказал избранник.

По его словам, именно с этой части начинается самое главное: после этих слов Мединский заявил, что сначала Россия стремилась аннексировать только Крым, Донецкую и Луганскую область, а сейчас ее аппетиты увеличились, а к списку требований добавились еще Запорожская и Херсонская область. Кроме того, глава российской делегации пригрозил, что в следующий раз они будут говорить еще и о Харьковской и Сумской областях.

Как отметил Гончаренко, со стороны российской стороны не прозвучало ни слова ни о печально известной демилитаризации, ни об ограничении численности армии. По его словам, россиян это волнует меньше, чем Карл XII.

На встрече поднимались три вопроса: обмен (в ближайшее время может состояться обмен военнопленными в формате "1000 на 1000"), прекращение огня (никаких конкретных заявлений или действий) и встреча Зеленского и Путина (российская сторона сказала, что передаст информацию об этом).

"Ну и еще послушали историческую лекцию о Карле XII. В следующий раз предлагаю нашей делегации подготовиться и рассказать о Конотопской битве и гетмане Выговского. Россиянам понравится", – пошутил Гончаренко.

Российская любовь к ссылкам на исторические факты значительной давности уже давно не вызывает удивления среди украинцев: "Что больше всего смешит в россиянах — постоянные ссылки на какие-то рандомные исторические факты. Например, война со Швецией была 300 лет назад. Они серьезно воспринимают это как релевантный пример?" – спрашивают украинцы в сети.

Для справки: Северная война (1700 — 1721) — масштабный вооруженный конфликт между коалицией Северной Европы (Московия, Дания, Саксония, позже — Речь Посполитая и Пруссия) со Швецией за контроль над Балтийским морем и доминирование в регионе. Основная борьба шла между шведским королем Карлом XII и русским царем Петром I.

Война продолжалась 21 год и завершилась поражением Швеции. Переломным моментом стало Полтавская битва, после которого Швеция потеряла стратегическое преимущество. В результате войны Россия получила выход к Балтийскому морю, усилила свое влияние в Европе и утвердилась как империя.

Кирилл Талер, основатель "Первой частной ежарни" и советник "Демократического топора" опубликовал мем, прекрасно описывающий ситуацию, которая сложилась на переговорах. Мединский, сидя в пламени войны и прекрасно понимая те потери, которые Россия ежедневно несет на фронте, заявляет, что они "могут воевать вечно".

Глава украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подробно разобрал несколько "цитат" Бисмарка и Наполеона, которые на переговорах приводил Мединский. К примеру, он сказал: "Никогда не пытайтесь обмануть россиян… рано или поздно россияне всегда приходят за своим" и приписал эту фразу Отто фон Бисмарку.

Коваленко же отмечает: эта цитата не имеет никаких подтверждений среди аутентичных высказываний немецкого политического деятеля и считается апокрифической, то есть несанкционированной, вымышленной или сомнительной.

"Немецкие историки, в том числе сотрудники Фонда Бисмарка прямо опровергли подобные "высказывания" — Бисмарк не говорил ничего подобного", — отметил глава ЦПД.

Вторая цитата, которую использовал Мединский: "Война и переговоры ведутся одновременно", – он приписал Наполеону.

Коваленко снова опровергает и отмечает, что ни в одной известной переписке, мемуаре или изречении французского полководца нет подобной цитаты. Исторические источники не зафиксировали таких слов императора, а значит, его также считают апокрифическим.

А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-то не соврал. Ложь — это кровь русская

Стоит отметить, что правдивость цитаты Бисмарка опровергается даже на сайте российского военно-исторического общества, созданного и возглавляемого самим Мединским. А его учебник с историями часто подвергается критике из-за того, что работы "историка" не опираются на реальные исследования, а являются личными домыслами, которые Мединский выдает как объективную подачу фактов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что имел только две встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым — одну онлайн, другую лично. Как отметил дипломат, в прошлом Лавров действительно пользовался авторитетом на международной арене, однако с годами превратился в рупор российской пропаганды, утратив имидж стратегического переговорщика.