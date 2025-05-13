Переговоры в Стамбуле-2025: от предложения Путина до реакции мира, сборка главных заявлений

Многие страны уже отреагировали на слова Путина и мнения о его намерениях разделились

Одна из самых горячих тем последних дней — переговоры в Стамбуле 15 мая. Сейчас у многих есть масса вопросов о том, состоятся ли они, встретятся ли лично Зеленский и Путин, будет ли выполнено условие Украины по 30-дневному перемирию и как мир реагирует на предложение о переговорах в целом.

"Телеграф" собрал в этом материале основные заявления о переговорах России и Украины в Турции. Изначально о них заявил российский президент Владимир Путин, затем последовала реакция Владимира Зеленского, затем Дональд Трамп высказался о предложении, а после реагировал Запад.

Ситуация пришла к тому, что Зеленский хочет лично встретиться на переговорах с Путиным в Стамбуле, но при этом, чтобы Россия пошла на 30-дневное перемирие. А РФ в свою очередь хочет переговоры без предварительных условий.

Как Путин предложил переговоры в Стамбуле

Ночью 11 мая Путин выступил с предложением провести переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая. Стоит отметить, что ранее в росСМИ это выступление главы Кремля анонсировали как "взрывное" и громкое". Российские пропагандисты обещали, что заявления Путина станут сенсацией и "взорвут американский вечерний прайм-тайм".

Российский президент вспоминал в ходе своей речи о переговорах в Стамбуле в 2022 году, которые по сути ничего не дали. Далее он предложил провести новые переговоры и площадкой для них снова использовать Турцию.

"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", — сказал Путин.

Путин и Зеленский встречались лично в 2019 году. Фото: Reuters

Владимир Зеленский 10 мая в ходе телефонного разговора с Трампом заявил о готовности Украины к прямым мирным переговорам с Россией, если та согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня с 12 мая. После этого ожидался ответ от России.

Однако в ходе своего выступления Путин буквально откинул идею с 30-дневным перемирием и предложил прямые переговоры.

Реакция Зеленского на слова Путина

Утром 11 мая украинский президент уже дал ответ на предложение Путина. Он сказал, что Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.

В то же время Зеленский назвал "хорошим знаком" тот факт, что в России задумались о завершении войны.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — сказал президент.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин/ 2019 год

Позже он заявил, что будет лично ждать Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

"Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции — и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция", — сказал Зеленский.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. Вицеспикер Совета Федерации Константин Косачев подверг критике готовность Зеленского к переговорам в Стамбуле. По его словам, встречи на самом высоком уровне в такой сложной ситуации якобы не организовываются без должной подготовки.

Как отреагировал Трамп

Спустя несколько часов после ночных выступлений Путина Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, а предстоящую неделю назвал "большой".

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!", — резюмировал Трамп

12 мая Трамп сообщил, что он может принять участие в переговорах России и Украины в Стамбуле, если его присутствие на этих переговорах будет полезным.

"Я не знаю где я буду в тот момент, где-то на Ближнем Востоке, — сказал Дональд Трамп, — но я полечу туда, если я посчитаю, что это поможет", — говорил он.

Что говорят в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону пообщался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и они обсудили тему переговоров 15 мая в Стамбуле. По его словам, Турция готова принять у себя переговоры. Об этом сообщили в администрации турецкого президента.

"Президент Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться, и что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира", — заявили в администрации.

12 мая Зеленский также разговаривал с Эрдоганом о предстоящих переговорах:

"Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня", — отметил украинский президент.

Они с Эрдоганом договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы был мир. Турецкий лидер в свою очередь подчеркнул необходимость всеобъемлющего прекращения огня для начала "мирных переговоров" и добавил, что "нельзя терять открытое окно возможностей".

Как реагирует Запад

Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение Путина о переговорах "первым, но недостаточным шагом". Он отмечает, что Путин "ищет выход и все равно хочет выиграть время". Также французский лидер подчеркнул, что "безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры".

Польша. Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х (бывший Twitter) написал, что миру необходимо немедленное и безусловное прекращение огня.

"В ответ на наш призыв россияне предложили начать мирные переговоры 15 мая. Однако мир ждет единогласного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Больше никаких жертв!", — пишет Туск.

Чехия. Глава МИД Чехии Ян Липавский негативно отреагировал на предложение России о переговорах вместо перемирия.

"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", – заявил он.

Германия. Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что это был "хороший знак" от Путина.

"Мы ожидаем, что Москва согласится на перемирие, которое обеспечит настоящие переговоры. Сначала должно затихнуть оружие, а потом могут начаться дискуссии", – отметил Мерц.

Эстония. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорит, что Путин легко мог бы остановить огонь в любой момент, но, вероятно, он этого не хочет.

"Теперь он, вероятно, расставляет новую ловушку, используя Турцию в качестве посредника, чтобы начать какие-то двусторонние переговоры" – сказал эстонский дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кремле озвучили условия для переговоров по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предложенные Россией переговоры по ситуации в Украине должны учитывать результаты встреч, прерванных в 2022 году.