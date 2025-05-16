"Нас ждут очень трудные дни": европейские лидеры разочарованы результатом переговоров в Стамбуле

Европейские лидеры возмущены позицией России

Переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле завершились без существенных результатов. За два часа стороны не смогли договориться ни о каких шагах к миру.

Россия не согласилась на остановку огня и поставила невозможные условия. "Телеграф" собрал реакции лидеров европейских стран, резко раскритиковавших такую позицию российской стороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг резкой критике российскую сторону, заявив, что отказ от прекращения огня и диалога с Украиной свидетельствует о нежелании России достичь мира. По словам французского лидера, Москва стремится выиграть время, продолжая боевые действия.

"Отказываясь от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира, а только стремится выиграть время, продолжая войну", — написал президент Франции у Х.

Немецкий политик Фридрих Мерц после встречи с Владимиром Зеленским выразил общую позицию об упущенной возможности. Он отметил, что на этой неделе была хорошая возможность начать мирные переговоры после предварительного соглашения о прекращении огня, но Россия ею не воспользовалась.

"Вместе с Владимиром Зеленским мы пришли к единому мнению, что у России была хорошая возможность на этой неделе начать первые переговоры о мирном соглашении — после заключения предварительного соглашения о прекращении огня. Мы очень разочарованы тем, что этого не произошло", — цитирует слова Мерца DW.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию России "совершенно неприемлемой". Он заявил о тесной координации действий с президентом Украины Зеленским и президентом США Трампом в ответ на сложившуюся ситуацию.

"Позиция России явно неприемлема, и это происходит не в первый раз. По итогам встречи с президентом Зеленским и звонка президенту Трампу, мы сейчас тесно координируем нашу реакцию и продолжим это делать", — сказал глава британского правительства.

Отрицательную оценку переговорам также дала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она подчеркнула, что стало очевидно, кто действительно готов сделать шаги к миру, а кто нет.

"Мы не должны складывать руки. За эти часы мы увидели, в отличие от определенной пропаганды, кто действительно готов сделать важные шаги в пользу мира, а кто, наоборот, явно менее готов", — сказала Джорджия Мэлони.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Х, что "россияне в Стамбуле де-факто прервали переговоры и отказались прекратить огонь. Пора повысить давление".

По его словам, российская сторона не проявила доброй воли, отказалась вести переговоры в присутствии американской стороны и выдвинула неприемлемые условия. "Российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной в любом смысле. Вероятно, впереди нас ждут ещё очень тяжёлые дни", — цитирует Туска польское rmf24.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем закончились переговоры в Стамбуле. Россия выдвинула абсурдные требования.