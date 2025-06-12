Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко о том, кем являются россияне и существует ли такой народ вообще?

Сегодня лучшее время напомнить о том, существует ли вообще "российский народ".

Давайте посмотрим на понятие "российский народ" с исторической, этнической, имперской, лингвистической и идеологической стороны.

Во-первых, являются ли россияне потомками Руси?

Российская государственная идентичность базируется на претензиях к наследию Киевской Руси. Но эта претензия в значительной степени представляет собой ретроспективную реконструкцию, сформированную в XV–XVII веках Московским царством.

После падения Киева под ударами монголов в 1240 году (по другим данным 1241 г.) Русь распалась на отдельные земли. Москва находилась в зависимости от Орды более двух веков и впитала многие ордынские черты в систему управления, политическую культуру и социальную ментальность.

Московия позже сконструировала миф о "третьем Риме", якобы унаследовав как православие, так и государственность от Византии и Руси. Это была политическая узурпация истории Киева.

Во-вторых, существует ли "российская нация"?

Понятие "русский народ" — искусственно сформированное этнополитическое явление. Оно появилось под влиянием имперских действий. В Московии не было единой нации: она включала финно-угорские племена, славян (новгородцев, смолян), татар, народы Поволжья. Впоследствии происходило насильственная русификация и ассимиляция.

В XVIII-XIX веке при Петре I и Екатерине II формируется концепция "триединого народа" — великороссы, малороссы, белороссы, что является идеологической конструкцией, которая частично используется режимом путина, а также продвигается идеологом возрождения русской империи — дугиным.

"Русские" – это симулякр, сплав имперского подданства и лояльности, а не кровной общности.

В-третьих, "русский народ" — это не этнос, а политическая категория, созданная империей для легитимизации экспансии и ассимиляции других.

В российской империи, СРСР, а теперь и в РФ, "русскость" = верность центру, языку, царю, вождю, президенту. Если народы — это сообщества памяти и истории, то "русские" — это сообщество амнезии, заменившей идентичность и собственную историю и народные культуры на службу силе.

Язык, культура, сознание – это искусственный клей, который держит русскость.

Язык — один из немногих маркеров, который держит "россиян" вместе. Но и она является результатом государственного насаждения.

Литературный русский сформирован в XVIII веке, как смесь церковнославянской, московских говоров и польско-французской грамматики.

Она обслуживала имперский центр, а не народную культуру.

Русская культура – вторичная и централизованная. Она всегда являлась частью пропаганды вождя.

Также она не есть культура народа, а исключительно культура имперских элит, которая навязывается всем подданным.

Поэтому в России всегда боролись с региональной идентичностью, от закрытия национальных школ до уничтожения финно-венгерских языков.

Так существует ли "русский народ"?

В биологическом, этническом, антропологическом смысле нет, потому что это мозаика из десятков народов и субэтносов.

В культурном смысле это абстракция без коллективной памяти, которая каждый раз возрождается с новым царем, вождем или президентом.

В политическом смысле это народ-слуга империи, народ-функция, созданный для обслуживания вертикали власти. И не есть классическим понятием народа как такового.

"русский народ" — это не этническая истина, а имперская фикция, требующая постоянного воспроизводства через насилие, пропаганду и стирание идентичностей других.

Именно поэтому "русского народа" как такового не существует.

Источник – пост Коваленко в Telegram