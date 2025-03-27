Истинная цель требований Кремля снять санкции с России совсем не деньги. А вот что - Андрей Коваленко
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Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко о попытках России снять санкции с аграрной промышленности и не только
Что касается того, почему Россия так добивается снятия агросанкций для прекращения огня.
Ослабление санкций в отношении агросектора РФ, чего хочет Россия, не увеличит объем экспорта. Поставки зависят не от ограничений, а от урожайности и мировых цен. Поэтому никакого прорыва в глобальной продовольственной безопасности не произойдет.
Россия неоднократно требовала снятия санкций с собственников и бенефициаров аграрных компаний, ссылаясь на то, что из-за их санкционного статуса некоторые страны якобы отказываются принимать грузы. Но это манипуляция: счета этих компаний не заморожены, а платежи возможны. Разногласия, возникшие в 2022 году, были быстро урегулированы.
Настоящая цель – не зерно, а деньги. Россия пытается разморозить счета олигархов и компаний и обеспечить им беспрепятственный доступ к валютным операциям.
Агросектор РФ напрямую связан с финансированием оборонной промышленности. Кроме того, эти компании фигурируют в вывозе украденного зерна и, вероятно, оружия.
Кремль требует не только снятия санкций с Россельхозбанка, но и других финансовых учреждений, работающих с агроэкспортом. Это не просто "гуманитарное" требование – это попытка открыть широкий финансовый шлюз.
Возвращение РФ в SWIFT — это более 100 млрд долларов транзакций в месяц вместо 10 млрд, которые сейчас. Это не просто цифра – это масштабный финансовый ресурс для поддержки войны против Украины. Возврат к SWIFT снизит репутационную токсичность РФ, создаст прецедент для дальнейшего снятия санкций еще до завершения боевых действий.
Формулирование требований – размыты: "финансовые учреждения, обслуживающие агроэкспорт" – дают России возможность выводить из-под санкций ключевые системные банки. Доступ к портам откроет возможность технического обслуживания судов, которые могут перевозить украденное зерно или запрещенное оборудование. Отмена ограничений на танкеры упростит логистику и укрепит экономическую устойчивость.
Отдельно — угроза западному рынку.
Россия искусственно снижает цены на удобрения благодаря дешевому газу, вытесняя производителей из США и Европы. Это угроза для международной конкуренции. Под прикрытием "продовольственной безопасности" Кремль продвигает цель — дальнейшее финансирование войны.
Нельзя разрешить легализовать обход санкций и усилить военную экономику России.
Источник: пост Коваленко в Telegram.
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