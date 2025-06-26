Журналист Виктор Шлинчак оценил итоги саммита НАТО

Мир тотальной лжи. В 2014 году я вылетал последним рейсом из украинского Симферополя в Киев. В тот день в аэропорту уже были так называемые "зеленые человечки", которые стояли по периметру заезда и проверяли заезжавшие на парковку авто. Мои друзья, которые имели билеты на следующий день, добирались в Киев уже поездом.

В тот момент Путин рассказывал всему миру, что "это не мы".

Через несколько месяцев он будет рассказывать, что и на Донбассе никаких россиян не было, а на танки пересели рядовые шахтеры, которых достал "неонацистский Киев".

Затем последовало сбитие MH16. И Путин снова врал.

И дальше можно было бы год за годом наблюдать постоянные очковтирательства в вопросах, в которых Россия выглядела плохо. С "новичком", с кибератаками по миру, с влиянием на выборы, с убийством Навального в конце концов.

Но каждый раз, глядя именно на такую ​​лживо-циничную Россию, находились стороны, которые видели в этих действиях нормальность и силу. И, возможно, ставя себя на место Путина не просто оправдывали его действия, а искренне восхищались образом злого гения ХХ века.

В конце концов мир скатился к ситуации, когда в принципе правда никому не нужна. Потому что начал срабатывать принцип: лучше не ссориться с неадекватом, подстраиваясь под ситуацию, которая выгодна и ему и тебе. Так часть мира снова пошла на компромиссы с Путиным, который за последний год существенно усилил свое международное признание, вторая часть тоже идет на компромиссы с Трампом, прогибаясь под лидера Белого Дома так, как никогда раньше.

Что ж – ситуация требует комформизма и лояльности. Ибо такая жизнь – лучше глубоко к земле поклониться перед большим белым человеком, вместо того, чтобы самому много и тяжело работать и стать равносильным игроком.

К чему я пишу этот, может быть, долгий и странный пост?

Пожалуй, это просто реакция на все сегодняшние услышанные спичи о "Трампе-папе", о победах, которых нет и о деньгах, которые неизвестно, будут ли наполнять бюджет НАТО. Хороший образ "потемкинских деревьев", которые всегда строила Россия, теперь начинает укореняться в странах, на которых мы еще недавно хотели быть похожими. Воздушные замки. Желаемое, а не действительное. Цитаты, за которыми в сотый раз, звучит святая простота.

Господи, когда же мы — весь мир — в конце концов вернемся к зрелости в политике, настоящему лидерству, а не к реализации сюжета фильма "Не смотри вверх" и ко все более абсурдному костюмированному вертепу? И вернемся ли?

Источник: пост Шлинчака в Facebook