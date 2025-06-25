Зеленский и Трамп раскрыли детали личной встречи в Гааге: говорили дольше, чем ожидалось (обновлено)

Трамп, в свою очередь, также сделал заявление о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились 25 июня. На полях саммита НАТО они обсудили все ключевые темы – от безопасности до достижения устойчивого мира.

Об этом сообщает украинский глава. Особенно сосредоточились на прекращении огня, защите украинцев и вовлечении Соединенных Штатов в мирный процесс.

"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – впоследствии", — пишет Зеленский.

Как известно из СМИ, встреча двух лидеров продолжалась 47 минут. Следует заметить, что, как для саммита, это считается довольно длинным разговором, ведь чаще всего такие встречи не продолжаются более 20 минут.

Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал встречу лидеров государств: "Была очень теплая и конструктивная встреча Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Многие обсудили вопросы будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения".

Также Ермак опубликовал фото со встречи, но позже удалили его.

Встреча Трампа и Зеленского

Заявление Трампа

В ходе пресс-конференции президент США отметил, что лидеры не обсуждали прекращение огня. "Я просто хотел узнать, как у него дела. Он был очень милым, на самом деле. Знаете, у нас иногда были тяжелые времена. Я думаю, что он хотел бы, чтобы это закончилось… Я собираюсь поговорить с Путиным. Посмотрим, сможем ли мы это закончить", — сообщил Трамп.

Ранее контакт между Трампом и Зеленским состоялся 26 апреля в Ватикане во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском. На саммите G7 в июне разговор между ними не состоялся из-за досрочного отъезда главы США, вызванного обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что встреча представителей Вашингтона и Киева прошла на фоне саммита НАТО. Он проходит с 24 по 25 июня в голландском городе Гаага.

Ранее Телеграф писал, что на совместном снимке лидеров Североатлантического альянса Дональд Трамп и Владимир Зеленский стоят на заметном расстоянии друг от друга. Это сразу вызвало волну комментариев и разных трактовок в соцсетях. В то же время, такая расстановка может объясняться как официальным дипломатическим протоколом, так и символическим показом политической дистанции между президентами.