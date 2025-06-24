США можно склонить следовать интересам Украины в войне: политолог объяснил как

Трамп почувствовал, что бомбить того, кого нужно, в принципе не больно

После вмешательства Соединенных Штатов Америки в конфликт между Тегераном и Израилем, когда президент Дональд Трамп отдал приказ бомбить ядерные объекты на территории Ирана, стало ясно, что Украина тоже может вынуждать Вашингтон следовать нашим интересам.

Наша страна имеет, по сравнению с Израилем, больше людей, ресурсов и научного потенциала. Украинские спецслужбы выполняют сложные задачи на территории России. Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в интервью "Телеграфу".

"Американцы, я думаю, приняли для себя решение, в первую очередь – Трамп, что бомбить того, кого нужно, в принципе не больно, даже весело, есть драйв в этом. Там какие-то протесты есть в Конгрессе – в принципе заканчиваются", – сказал он.

Загородний считает, что по итогам ситуации в Иране Трамп увидел, что нет никаких рисков. Израиль проделал всю грязную работу, а США одержали победу – поставили, так сказать, флажок. Израиль не имеет ничего против, на его долю побед хватает.

"И здесь может такая же схема быть с Украиной, имеющей ресурсов не меньше чем Израиль. Население больше, научный потенциал больше, возможности осуществлять диверсионные операции с помощью спецподразделений. Кстати, сегодня юбилей создания центра "А" СБУ, который превратился в действительно эффективное боевое подразделение, решающее очень сложные задачи, в том числе на территории врага", – добавил политолог.

По его мнению, Украина должна мыслить конкретными вещами для того, чтобы реализовывать свою политику и заставлять даже Соединенные Штаты Америки следовать нашим интересам.

"Если Дональд Трамп захочет поставить флажок, что он победил Россию и всех других, украинцы не будут против. Наша задача — добиться максимально и границ 1991 года, и дестабилизации России, что стало возможным после того, что осуществили американцы (в Иране – ред.) вместе с Израилем", – резюмировал Загородний.

Ранее политолог заявил, что удар по Ирану – это не просто региональная акция, а сигнал по всей системе союзников России и Китая. По его мнению, США продемонстрировали, что могут уничтожать стратегические объекты противников, не понеся никаких потерь. Это подвергает сомнению способность Москвы и Пекина защищать своих партнеров.