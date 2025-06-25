После встречи Зеленского и Трампа специализированный самолет РФ вылетел в США: что известно

Кем именно заполнен самолет и какова цель его прибытия в США — официально не сообщается

25 июня на полях саммита НАТО встретились президенты Украины и США — Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Между тем, аналитики зафиксировали на радарах самолет, который направляется из российского Санкт-Петербурга в американский Нью-Йорк — этот борт принадлежит специальному летному отряду РФ.

Об этом свидетельствуют данные из FlightRadar24. Речь идет о специальном авиаборте с регистрационным номером RSD878/Ил-96.

Информация о самолете из Flightradar24

Отметим, что этот самолет часто используется для транспортировки чиновников.

Борт отправился из Санкт-Петербурга (аэропорт Пулково) около 11:30 мск и, согласно последним обновлениям, должен прибыть в Международный аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке (JFK/KJFK) в 15:34 по местному времени.

Общая продолжительность маршрута составляет более 9 часов, а расстояние между пунктами — около 6 тысяч километров.

Маршрут пассажирского самолета из России в США

Кем именно заполнен самолет и какова цель его прибытия в США официально не сообщается.

На этом фоне Defense One со ссылкой на источники в структурах НАТО сообщил, что Украину в ближайшее время ожидает сложная фаза боевых действий. Лето, по словам собеседников журналистов, будет "тяжелым и напряженным" из-за активизации боевой обстановки, нехватки ресурсов и постоянной угрозы со стороны российских войск.

Что известно об Ил-96, зафиксированном аналитиками

Это — советский и российский широкофюзеляжный пассажирский самолет средней и дальней дальности, разработанный комплексом Ильюшина в конце 1980-х. Первый полет совершил в 1988 году, серийное производство стартовало в 1992 году на Воронежском авиазаводе.

Самолет Ил-96

С 1988 года построено 32 самолета этого типа. На октябрь 2013 года в эксплуатации оставалось 18 бортов, в том числе в России — 15. Для пассажирских перевозок использовались, в частности, самолеты "Аэрофлота" и Cubana de Aviación.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 18 июня американский военный самолет E-4B, известный как "самолет Судного дня", приземлился на авиабазе Joint Base Andrews возле Вашингтона. В последний раз его использовали в чрезвычайных условиях во время терактов 11 сентября 2001 года.