Политолог Марьян Ощановский о последних новостях про санаторий "Жовтень" под Киевом, где волонтеры хотят сделать центр реабилитации для военных и гражданских

Международный благотворительный фонд "Реабилитационный центр "Шпиталь Майдана" и Благотворительная организация "Реабилитационный центр "Спирит" заявили о дискриминации со стороны государственного Агентства по розыску и менеджменту активов, которая препятствует их намерениям возродить санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом и превратить его в мощный центр реабилитации для военных и гражданских.

О сказанном свидетельствуют поданные МБФ "РЦ "Шпиталь Майдана" и БО "РЦ "Спирит" в системе Prozorro-жалобы в Антимонопольный комитет Украины на то, что АРМА ограничило конкуренцию и установило дискриминационные требования в тендерной документации, определяющей условия избрания управляющего имущественным комплексом санатория "Жовтень".

Краткое содержание предыдущих серий

2 июня 2025 года Агентство начало в системе Prozorro тендер по отбору управляющего санаторием "Жовтень", в котором участвовали лишь две компании, согласовывавшие свои действия, а ниточки от них тянулись к серым кардиналам и криминальным авторитетам из Одесчины и Львовщины, пришедшие дерибанить столичную землю и воплощать свои бизнес-проекты за грязные деньги.

Из-за значительной медийной огласки АРМА остановило передачу санатория "Жовтень" одесскому бизнесмену Борису Кауфману и львовскому бизнесмену Игорю Кривецкому.

Но, как оказалось, не отказалось от этой затеи.

Новый конкурс

Ровно за месяц, 1 июля 2025 года, Агентство вторично объявило в системе Prozorro тендер по отбору управляющего санаторием "Жовтень", снова прописав условия тендерной документации так, чтобы их могли выполнить только "дружественные" участники процедуры закупок, в частности, группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого.

К примеру, в Приложении 2 "Технические характеристики (техническая спецификация)" к Тендерной документации АРМА установило, что участник закупки должен:

доказать, что не менее 3 лет занимается медицинской практикой, путем предоставления копий лицензий Минздрава Украины, а также Выписки из ЕГРПОУ о том, что ведет бизнес в Украине по КВЭД 86.10 "Деятельность больничных учреждений" и/или КВЭД 86.21 "Общая медицинская практика" (пункт 10);

иметь сертификат "Системы управления качеством. Требования" ДСТУ EN ISO 9001:2018 или ДСТУ ISO 9001:2015 (пункт 11);

подтвердить опыт в сфере производства и/или обращения пищевых продуктов путем предоставления информации в виде Справки составленной в произвольной форме относительно наличия выданного в отношении него Решения о государственной регистрации мощности, оформленного приказом территориального органа Госпродпотребслужбы, выданного в соответствии с Порядком регистрации мощностей, утвержденного Приказом Министерства аграрной политики2 и о. 431, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 04.04.2024 № 501/41846 (при том, что санаторий "Жовтень" никогда таким не занимался за более 30 лет своей деятельности) [пункт 12].

Как все уже догадались, группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого отвечает названным квалификационным критериям и другим дискриминационным требованиям, выписанным Агентством в тендерной документации.

Театр абсурда

Что интересно, ООО "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница", более 30 лет организовывавшее работу санатория "Жовтень", не отвечает определенным АРМА квалификационным требованиям.

Так же, этим дискриминационным требованиям не отвечают все санаторно-курортные заведения Украины, а также 2 408 предприятий, ведущих бизнес по КВЭД 86.10 "Деятельность больничных заведений" и 2 348 предприятий, работающих по КВЭД 86.21 "Общая медицинская практика" (не общая медицинская практика)

Также, "высоким" стандартам Агентства не соответствуют 472 общенациональных реабилитационных центра, информация о которых содержится на единственном онлайн-портале "Реабилитационная платформа Украины", созданном при содействии Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Национальной службы здоровья.

Следовательно, учитывая вышесказанное, можно прийти к выводу, что определенные АРМА дискриминационные требования закупки призваны не допустить в управление санаторием "Жовтень" патриотов, граждан и волонтеров, которым действительно небезразлична судьба Украины, санаторно — курортные заведения Украины, общенациональные реабилитационные центры и благотворительные организации, в частности, МБФ "РЦ "Шпиталь Майдана" и БО "РЦ "Спирит".

Операция "Консорциум"

Еще один аргумент, в пункте 5 раздела I Тендерной документации за 01.07.2025 появился новый абзац, которого не было в соответствующем пункте Тендерной документации за 02.06.2025 :

"при участии объединения участников подтверждение соответствия квалификационным критериям осуществляется с учетом обобщенных объединенных показателей каждого участника такого объединения на основании предоставленной объединением информации".

Сказанное свидетельствует о том, что Агентство готовится применить схему "Консорциум", суть которой убедительно и красноречиво объяснил в своем расследовании журналист Михаил Ткач — о людях из близкого окружения вице-премьера Ольги Стефанишонной, которые "из говна и палок" слепили Консорциум, который получил в управление Дом профсоюзов в Киеве, крупнейшего в Украине производителя ягод Житомирской области, торговый центр на Франковщине и другие активы.

Эту схему АРМА применяет когда после искусственного сужения круга потенциальных участников торгов вообще никого не остается ни своих, ни чужих. Тогда берут несколько компаний, каждая из которых отвечает разным квалификационным критериям, объединяют их в Консорциум и так получают участника вроде бы подходящего по всем требованиям тендерной документации.

Чужая среди своих

Санаторий "Жовтень" является одним из многих активов Федерации профсоюзов Украины, которые два года назад Офис Генерального прокурора передал в управление Агентству, среди них: Дом профсоюзов, Жовтневий дворец, гостиницы "Дружба" и "Турист" в г. Киев; "Мед-Палас", "Рубин", "Алмаз", "Кристалл", "Моршинкурорт", "Моршинский" на Львовщине; лечебно-оздоровительные комплексы и санатории "Синевирское озеро", "Рассвет" "Пикуй", "Карпаты", "Шаян", "Синяк", "Солнечное Закарпатье", "Поляна", "Цветок Полонины" на Закарпатье; клинический санаторий им. Горького в г. Одесса; санатории "Залив" и "Золотые пески" в Одесской области; лечебно-оздоровительный комплекс "Карпатские Зори" и гостиница "Прикарпатье" на Франковщине; базу отдыха "Солнечная" и гостиницу "Миргородкурорт" на Полтавщине; пансионат "Шацкие Озера" на Волыни; отель "Турист" в г. Ровно; санаторий "Хмельник" в Винницкой области; отель "Каприз" в г. Каменец-Подольский; санаторий "Курорт Орловщина" в Днепропетровской области; гостиница "Роксолана" и санаторий "Очаков" Николаевской области.

Назначенная в 2023 году Председатель АРМА Елена Дума:

с 2015 года возглавляла Всеукраинский профсоюз "Родная земля";

в 2016 году была членом президиума центрального комитета Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий и Всеукраинского профсоюза спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания;

в 2017 году стала соучредителем и заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзное наступление";

в 2019 году вошла в совет председателей Всеукраинского профсоюза участников боевых действий, волонтеров, ветеранов и членов их семей.

В этой связи, возникает два вопроса:

1) поскольку Председатель Агентства Елена Дума является известным и влиятельным деятелем профсоюзных организаций Украины, то нет ли противоречия между ее возможными частными интересами и служебными или представительскими полномочиями, которые могут влиять на объективность или беспристрастность принятия ею решений, по организации осуществления мер, связанных с управлением санаторием "Жовтень" и другими активами Федерации профсоюзов Украины или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий (вопросы в НАПК);

2) есть ли все, что в последнее время происходит с санаторием "Жовтень", продолжением чиновниками АРМА продолжающейся много лет схемы по дерибану столичной земли в Конча-Заспе под Киевом (вопрос к НАБУ).

Источник: https://censor.net/ru/b3562652