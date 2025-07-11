Політолог Мар’ян Ощановський про останні новини щодо санаторію "Жовтень" під Києвом, де волонтери хочуть зробити центр реабілітації для військових та цивільних

Міжнародний благодійний фонд "Реабілітаційний центр "Шпиталь Майдану" та Благодійна організація "Реабілітаційний центр "Спіріт" заявили про дискримінацію з боку державного Агентства з розшуку та менеджменту активів, яка перешкоджає їх намірам відродити санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі під Києвом та перетворити його на потужний центр реабілітації для військових і цивільних.

Про сказане свідчать подані МБФ "РЦ "Шпиталь Майдану" та БО "РЦ "Спіріт" у системі Prozorro-скарги до Антимонопольного комітету України на те, що АРМА обмежило конкуренцію та встановило дискримінаційні вимоги в тендерній документації, яка визначає умови обрання управителя майнового комплексу санаторій "Жовтень".

Короткий зміст попередніх серій

2 червня 2025 року Агентство почало в системі Prozorro тендер з відбору управителя санаторію "Жовтень", в якому брали участь лише дві компанії, що узгоджували свої дії, аниточки від них тягнулися до сірих кардиналів і кримінальних авторитетів з Одещини та Львівщини, які прийшли дерибанити столичну землю і втілювати свої бізнес-проєкти за брудні гроші.

Через значний медійний розголос АРМА зупинило передачу санаторію "Жовтень" одеському бізнесмену Борису Кауфману і львівському бізнесмену Ігорю Кривецькому.

Але, як виявилось, не відмовилось від цього задуму.

Новий конкурс

Рівно за місяць, 1 липня 2025 року, Агентство вдруге оголосило в системі Prozorro тендер з відбору управителя санаторію "Жовтень", знову прописавши умови тендерної документації так, щоб їх могли виконати лише "дружні" учасники процедури закупівель, зокрема, група компаній "Едем Медікал" Ігоря Кривецького.

Наприклад, в Додатку 2 "Технічні характеристики (технічна специфікація)" до Тендерної документації АРМА встановило, що учасник закупівлі повинен:

довести, що не менше 3 років займається медичною практикою, шляхом надання копій ліцензій МОЗ України, а також Витягу з ЄДРПОУ про те, що веде бізнес в Україні за КВЕД 86.10 "Діяльність лікарняних закладів" та/або КВЕД 86.21 "Загальна медична практика"(пункт 10);

мати сертифікат "Системи управління якістю. Вимоги" ДСТУ EN ISO 9001:2018 або ДСТУ ISO 9001:2015 (пункт 11);

підтвердити досвід у сфері з виробництва та/або обігу харчових продуктів шляхом надання інформації у вигляді Довідки складеної у довільній формі щодо наявності виданого відносно нього Рішення про державну реєстрацію потужності, оформленого наказом територіального органу Держпродспоживслужби, виданого відповідно до Порядку реєстрації потужностей, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.02.2024 № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2024 за № 501/41846 (при тому, що санаторій "Жовтень" ніколи таким не займався за понад 30 років своєї діяльності) [пункт 12].

Як всі вже здогадалися, група компаній "Едем Медікал" Ігоря Кривецького відповідає названим кваліфікаційним критеріям та іншим дискримінаційним вимогам, які Агентство виписало у тендерній документації.

Театр абсурду

Що цікаво, ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", яке більше 30 років організовувало роботу санаторію "Жовтень", не відповідає визначеним АРМА кваліфікаційним вимогам.

Так само, цим дискримінаційним вимогам не відповідають всі санаторно-курортні заклади України, а також 2 408 підприємств, які ведуть бізнес за КВЕД 86.10 "Діяльність лікарняних закладів" та 2 348 підприємств, що працюють за КВЕД 86.21 "Загальна медична практика" (не рахуючи компанії з групи "Едем Медікал").

Також, "високим" стандартам Агентства не відповідають 472 загальнонаціональні реабілітаційні центри, інформація про які міститься на єдиному онлайн-порталі "Реабілітаційна платформа України", створеному за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства у справах ветеранів України, Національної служби здоров’я України, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Отже, враховуючи вище сказане, можна дійти висновку, що визначені АРМА дискримінаційні вимоги закупівлі покликані не допустити до управління санаторієм "Жовтень" патріотів, громадян та волонтерів, яким справді небайдужа доля України, санаторно-курортні заклади України, загальнонаціональні реабілітаційні центри та благодійні організації, зокрема, МБФ "РЦ "Шпиталь Майдану" та БО "РЦ "Спіріт".

Операція "Консорціум"

Ще один аргумент, в пункті 5 розділу І Тендерної документації за 01.07.2025 з’явився новий абзац, якого не було у відповідному пункті Тендерної документації за 02.06.2025:

"у разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації".

Сказане свідчить про те, що Агентство готується застосувати схему "Консорціум", суть якої переконливо й красномовно пояснив у своєму розслідуванні журналіст Михайло Ткач – про людей з близького оточення віцепрем'єрки Ольги Стефанішоної, які "з гівна і палок" зліпили Консорціум, який отримав в управління Будинок профспілок у Києві, найбільшого в Україні виробника ягід на Житомирщині, торгівельний центр на Франківщині та інші активи.

Цю схему АРМА застосовує коли після штучного звуження кола потенційних учасників торгів взагалі нікого не залишається, ні своїх, ні чужих. Тоді беруть декілька компаній, кожна з яких відповідає різним кваліфікаційним критеріям, об’єднують їх у Консорціум і так отримують учасника який начебто підходить по всім вимогам тендерної документації.

Чужа серед своїх

Санаторій "Жовтень" є лише одним із багатьох активів Федерації профспілок України, які два роки назад Офіс Генерального прокурора передав в управління Агентству, серед них: Будинок профспілок, Жовтневий палац, готелі "Дружба" і "Турист" в м. Київ; санаторії, готелі та реабілітаційні центри "Янтарь", "Весна", "Вилла Кристина", "Мед-Палас", "Рубін", "Алмаз", "Кристал", "Моршинкурорт", "Моршинський" на Львівщині; лікувально-оздоровчі комплекси і санаторії "Синевирське озеро", "Світанок" "Пікуй", "Карпати", "Шаян", "Синяк", "Сонячне Закарпаття", "Поляна", "Квітка Полонини" на Закарпатті; клінічний санаторій ім. Горького в м. Одеса; санаторії "Затока" та "Золоті піски" на Одещині; лікувально-оздоровчий комплекс "Карпатські Зорі" і готель "Прикарпаття" на Франківщині; базу відпочинку "Сонячна" та готель "Миргородкурорт" на Полтавщині; пансіонат "Шацькі Озера" на Волині; готель "Турист" в м. Рівне; санаторій "Хмільник" на Вінниччині; готель "Каприз" в м. Кам’янець-Подільський; санаторій "Курорт Орлівщина" на Дніпропетровщині; готель "Роксолана" і санаторій "Очаків" на Миколаївщині.

Призначена у 2023 році Голова АРМА Олена Дума:

з 2015 року очолювала Всеукраїнську профспілку "Рідна земля";

у 2016 році була членом президії центрального комітету Всеукраїнської профспілки працівників сфери комп’ютерних та інформаційних технологій і Всеукраїнської профспілки спортсменів, працівників сфери фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

в 2017 році стала співзасновницею і заступницею голови Федерації профспілок України "Профспілковий наступ";

у 2019 році увійшла до ради голів Всеукраїнської профспілки учасників бойових дій, волонтерів, ветеранів та членів їхніх сімей.

У зв’язку з цим, виникає два питання:

1) оскільки Голова Агентства Олена Дума є знаною і впливовою діячкою профспілкових організацій України, то чи немає суперечності між її можливими приватними інтересами та службовими чи представницькими повноваженнями, що можуть впливати на об’єктивність або неупередженість прийняття нею рішень, щодо організації здійснення заходів, пов’язаних з управлінням санаторієм "Жовтень" та іншими активами Федерації профспілок України, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (питання до НАЗК);

2) чи є все, що останнім часом відбувається з санаторієм "Жовтень", продовженням чиновниками АРМА триваючої багато років схеми з дерибану столичної землі у Конча-Заспі під Києвом (питання до НАБУ).

Джерело: https://censor.net/ua/b3562652