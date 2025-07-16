Бывший российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров прокомментировал новые заявления американского президента

Про угрозы Трампа и реальность. 2 системы ПВО Patriot в Украину должна поставить Германия, себе она купит новые у США. На это требуется несколько месяцев. Уложится ли ЕС в 50 дней пока не понятно.

Сколько именно вооружения будет передано Украине — тоже не понятно (возможно, только публике, а решения уже приняты), но Пентагон не смог ответить на вопрос, что значит озвученная цифра 17.

После заявлений Трампа, Сенат США решил отложить рассмотрение и продвижение законопроекта о санкциях против РФ.

Трамп поговорил по телефону с Зеленским и признал мужество украинского народа. Его тон в отношении Украины стал заметно теплее.

Однако, называть путина преступником Трамп до сих пор не осмелился. В его словах об упыре сохраняется "уважение" к убийце.

У аналитиков есть подозрение, что Трамп дал путину время "закончить свои цели СВО" и выйти на те позиции, которые ему нужны. А разговоры, как говорил Трамп "не имеют значения".

Источник: пост Невзорова в Telegram.