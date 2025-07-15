Трамп окончательно отвернулся от Путина или это только игра? Что будет, если через 50 дней Россия не уйдет из Украины

"Телеграф" выяснял, почему ультиматум Трампа только порадовал двух диктаторов

Президент США Дональд Трамп дал руководителю России 50 дней в завершение войны в Украине, иначе угрожает введением 100-процентных тарифов. Этот ультиматум вызывал сомнения в эффективности такого подхода среди экспертов и некоторых СМИ.

В частности, немецкая газета Der Spiegel считает, что угроза тарифов может быть больше демонстрацией, чем реальным давлением на российскую экономику. "На самом деле подобные прямые пошлины, вероятно, не повлияют на российскую экономику", — пишут в газете. "Телеграф" выяснял, что происходит и какой может быть подлинная цель Трампа.

Немецкое издание также отметило, что российский фондовый рынок спокойно отреагировал на угрозу Вашингтона. В связи с этим газета ставит под сомнение, что Трамп действительно окончательно отвернулся от хозяина Кремля и переключился в поддержку Зеленского.

Подобное мнение в комментарии "Телеграфу" высказывал и эксперт Валерий Клочок. "У них (США и РФ) торговый оборот на 3,5 миллиарда. Это ничто. Даже если бы тарифы ввели, то это мало как отразилось бы на России ", — объясняет эксперт, комментируя угрозы Трампа в адрес БРИКС, о которых американский президент заявлял в начале июля.

Также Валерий Клочок добавил: " Поэтому это такой договорняк. Ничего конкретного не будет. Это мое мнение".

Издание NYT вообще считает, что Трамп не введет 100-процентные тарифы, потому что они спровоцируют конфликт с Китаем. Как говорят журналисты, Трамп часто устанавливает сроки, которые сам же не соблюдается. Поэтому возникает вопрос, как он будет действовать, когда установленный срок (50 дней), истечет. Китай же обвинил Трампа в принуждении и заявил о более глубокой поддержке России на фоне возможных тарифов. Доверие с Китаем и Россией "углубилось", заявил Си Цзиньпин, то есть опасения относительно возможного большего конфликта с Китаем могут быть вполне реальными. А устрашение Путина Трампом пока работают как раз наоборот, а не так, как он того ожидал.

Что на самом деле предложил Трамп

Трамп и Путин — фото Getty Images

Американский лидер отложил введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров на 50 дней, заявив, что за это время Киев и Москва должны заключить соглашение.

Президент США также объявил о поставках оружия для Украины через НАТО за деньги европейцев. "Мы будем производить вооружение, но будут платить за него они, не мы", — сказал Трамп, имея в виду страны Европы. Он назвал лишь один вид оружия — системы ПВО Patriot, которые прибудут в Украину "в ближайшие дни".

Трамп заявил о 17 "Петриотах", но дал понять, что не все они будут задействованы на поле боя. Сколько получит Киев, президент уточнять не стал. Более вероятно, что речь идет о двух-трех батареях по 5-9 пусковых установок, что в сумме дает названную цифру.

Что думает искусственный интеллект о методах Трампа

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Grok, для чего Трамп действительно выбрал именно такую стратегию — он действительно верит, что тарифы смогут заставить Путина сесть за стол переговоров, хочет ли его запугать?

Нейросеть считает, что американский президент преследует несколько стратегических целей своим ультиматумом. По оценке ИИ, Трамп пытается продемонстрировать решительность и создать психологическое давление на главу РФ. Установка конкретного 50-дневного срока требуется, чтобы заставить Путина двигаться.

Почему Трамп выбрал именно 50 дней на решение от Путина – вывод от ИИ

Искусственный интеллект утверждает, что Трамп искренне верит в действенность тарифов как экономического инструмента. Его предыдущий опыт использования таможенных пошлин в торговой войне с Китаем мог убедить его в эффективности такого подхода. Американский лидер видит тарифы как быстрый и прямой способ добиться цели.

Что касается выбора именно 50-дневного срока, то ИИ объясняет это тем, что такой период дает России время ощутить давление, но сохраняет эффект срочности.

Может Трамп запугать Путина – вывод от ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Мелания Трамп стала главным союзником Украины в США. Раскрыт секрет ее "нелюбви" к России