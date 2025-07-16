"Пусть спросит у Ирана": сенатор США намекнул, что будет с Путиным, если он не примет требования Трампа

Сенатор посоветовал "поверить на слово" главе Белого дома

Президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня в Украине. Что может случиться на 51-й день, Москве стоит поинтересоваться у Тегерана.

Такое предупреждение обнародовал сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем профиле в X. Таким образом он отреагировал на решение Белого дома о поставках американского вооружения в Украину через страны НАТО.

Также он отметил, что через 50 дней Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100% против стран, которые покупают российскую нефть и тем самым поддерживают военную машину Путина.

"Если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51 день, я бы посоветовал им обратиться к аятоллам. Будь я страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я поверил бы президенту Трампу на слово", — сказал он.

Пост Грэма

Как известно, 13 июня Израиль и Иран начали масштабные обмены ракетными и дроновыми ударами. В ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. По данным Пентагона все они в результате атаки были уничтожены.

Впрочем, позже ЦРУ обнародовало отчет, в котором говорится, что Тегеран сможет восстановить свою ядерную программу в течение нескольких лет.

Как сообщалось ранее, 14 июля Дональд Трамп выразил свое разочарование Кремлем – "приятные разговоры" с Путиным не принесли результатов в вопросе завершения войны. Поэтому президент США объявил Кремлю ультиматум: если в течение 50 дней Киев и Москва не достигнут "справедливого" соглашения, Белый Дом введет пошлины против друзей России.