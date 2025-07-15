Германия уже начала готовиться к предоставлению Украине Patriot: Мерц и Писториус сделали заявления

Решение о передаче будет принято довольно быстро, а вот ждать реального прибытия комплексов придется долго

Германия начала переговоры с партнерами, чтобы прояснить детали финансирования поставок американского вооружения для Украины. Предполагается, что будут переданы две системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц. Также о поставках Patriot сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам Мерца, Берлин уже обсуждал этот вариант с Вашингтоном. Мерц заверил Трампа, что Германия готова играть большую роль в поставках вооружения Украине, чтобы оградить ее от российского террора.

"Мы делаем это в наших собственных интересах. Это поможет Украине защититься от российского бомбардировочного террора. Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире. Наконец, мы показываем, что двигаемся в одном направлении с партнерами по политике безопасности", — написал он.

Писториус отметил, что решение о передаче Украине двух систем Patriot будет принято в течение нескольких дней, самое большее — недель. Однако фактическая передача первой системы займет несколько месяцев. Отдельно Писториус должен был обсудить поставки с министром обороны США Питом Хегсетом во время встречи в Вашингтоне, после чего министр срочно вернется в Берлин.

Впрочем, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что вопрос о приобретении у США комплексов Patriot для Украины почти решенный момент. Сам Писториус во время общения с прессой в Вашингтоне подтвердил, что Германия не будет передавать свои системы противовоздушной обороны, но купит две для Украины, предварительно Пентагон не против такого соглашения. Писториус добавил, что поддерживает решение Трампа по поводу 50-дневного срока для россиян на заключение мирного соглашения.

"Я считаю, что это правильный подход. Я считаю, что четкое обращение с четкими угрозами последствий – это средство выбора" – сказал он.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине на средства Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружение примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать их Вооруженным силам Украины.

Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.