Бомбить Москву не будет: Фесенко рассказал, чего украинцам ожидать от "нового" Трампа

Что-то хорошее для Украины все же может быть

Президент США Дональд Трамп никогда не будет воевать против Владимира Путина. Поэтому украинцам не стоит строить завышенные ожидания.

Такое мнение высказал в эфире "24 канала" политолог Владимир Фесенко. По его словам, ждать чего-то революционного от нынешней администрации Белого доме не стоит.

"Он не будет воевать с Путиным. У нас кое-кто уже думает, что вот еще немного он начнет бомбардировки Москвы. Нет, в лучшем случае он даст нам оружие для ударов по российской территории. Вот это возможно. А сам воевать не будет", — сказал он.

Того же, по мнению политолога, стоит ждать и от санкционной политики. Трамп может усилить экономические ограничения для России, но будет делать это постепенно и до тех пор, пока Кремль будет отказываться идти на переговоры.

"А вот то, что начал оружие давать, вот он еще продавать нам оружие, да? Вот уже хорошо. Это позитивная тенденция и нужно приветствовать и надо, чтобы это продолжалось дальше", — добавил Фесенко.

Как сообщалось ранее, заявления Трампа о поставках оружия Украине и введении пошлин против России вызвало бурную реакцию в сети. Однако вместе с надеждой некоторые эксперты высказали скептицизм и предложили пока не особо радоваться и дождаться практических действий от Белого дома.