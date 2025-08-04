Путин планирует захватить власть в Кишиневе и разместить свои войска в Приднестровье, что создает для Киева огромные проблемы

Кремль атакует Молдову. Откроется ли для Украины еще один фронт?

28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. Почему это должно беспокоить Киев и всю Европу? Для России – это еще одна спецоперация. Сейчас Молдова – площадка для испытаний дезинформационных, информационно-психологических и киберопераций.

Президент Молдовы Санду сделала заявление — предупреждение о том, что Россия готовит масштабное вмешательство в выборы в парламент. "Россия стремится уже этой осенью установить контроль над Молдовой и готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь. Кремль вкладывает ресурсы в создание нескольких политических проектов, чтобы провести своих представителей в следующий состав парламента", — сказала Санду после заседания Высшего совета безопасности страны.

3 августа ЦИК Молдовы зарегистрировал политическое объединение пророссийского экспрезидента Игоря Додона — "Патриотический избирательный блок" (Blocul Electoral Patriotic), в который вошли "Партия социалистов", "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Напомню, что очень драматичны были осенью прошлого года и президентские выборы в Молдове. Мая Санду вырвала победу у пророссийского кандидата Александра Стояногло. Это было сражение за будущее Молдовы. Своей победой Санда подтвердила курс Молдовы в ЕС. Александр Стояногло заявлял о готовности переговоров с путиным и возобновлении авиасообщения с москвой. Во время президентских выборов массово скупались голоса избирателей. Систему скупки голосов назвали "Сетью Шора", поскольку за ней стоял беглый олигарх-Илан Шор, проживающий в Москве и имеющий ряд супермаркетов.

Молдова – парламентская республика. Будущий парламент может существенно изменить курс Молдовы и превратить роль Санда в наблюдателя. Сможет ли Майя Санду сохранить влияние своей партии — PAS? Какое будет сформировано правительство — проевропейское или пророссийское? На кону суверенитет Молдавии и европейская безопасность!

Кремль планирует захватить власть в Кишиневе и разместить свои войска в Приднестровье, что создает для Киева огромные проблемы. Если события пройдут таким образом, то для Украины откроется еще один фронт. Об этом предупреждают аналитики на страницах всех мировых СМИ.

Европейские исследования уже предложили Молдове свою помощь.

Источник — Роман Бессмертный в Фейсбуке.