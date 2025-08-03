Жорин четко назвал, где и когда Россия может пойти в наступление в Украине

Он назвал три направления, по которым может атаковать Россия

Россия может испытать масштабную операцию при поддержке солдат КНДР. Армия РФ опрокидывает подразделения для нового наступления.

Об этом заявил подполковник Максим Жорин из Третьего армейского корпуса. По его словам, это произойдет тогда, когда завершится перегруппировка.

"Это реальная угроза. Судя по перехватам и накоплению сил, россияне действительно опрокидывают подразделения, что свидетельствует о подготовке к новому этапу наступления. Скорее всего, он начнется в конце лета или в сентябре — когда завершится перегруппировка", — сказал Жорин.

Он ответил на вопрос, где именно может начаться наступление. Жорин говорит, что это будет три направления, в частности Харьковщина, Сумская область и район Покровска.

Что известно о новом наступлении России с участием солдат КНДР

На днях агентство Reuters со ссылкой на данные разведывательного агентства Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын уже набирает новых бойцов для отправки в помощь Путину. Диктатор Северной Кореи предоставит России дополнительные войска.

"Дополнительное развертывание может быть осуществлено уже в июле или августе", — сказал Ли, добавив, что прогноз основан на новом наборе войск, проводимых Пхеньяном. Еще одним основанием для подобных выводов стал недавний визит в КНДР высокопоставленного представителя службы безопасности президента России.

Напомним, ранее мы показывали и рассказывали о том, как живут Сумы под ежедневными обстрелами России. Там побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и главный редактор издания Ярослав Жаренов — детали читайте по ссылке.