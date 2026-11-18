Си Цзиньпин начал свое правление с напоминания соратникам об исторических обидах

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Если Пекин установит контроль над Тайванем, следующей целью может стать Россия: Москва все больше зависит от Китая, а Пекин может попытаться рассчитаться с ней за исторические территориальные потери.

Эту оценку Дмитро Кулеба высказал во время ответов на вопросы зрителей на своем YouTube-канале. Он объяснил, как связывает конкуренцию китайских товаров на западных рынках с памятью Пекина о колониальном прошлом.

Как Китай рассчитывается с Западом

Кулеба объяснил, что Пекин не забыл исторических обид. После прихода к власти Си Цзиньпин показал соратникам экспозицию о унижении Китая западными державами в XIX – начале XX века и назвал своей миссией заставить виновников ответить. Публично эту цель он представил как восстановление могущества страны.

"Программа Возрождения Китая на самом деле является программой мести", – заявил Дмитрий Кулеба.

Примеры такой политики он видит в давлении китайских автомобилей на немецкий автопром, заполнении европейских рынков китайскими товарами и вытеснении британского и французского влияния из Африки. В частности, конкуренцию с Германией Кулеба трактует как ответ за колонизацию китайских территорий и жестокую колониальную политику.

Конкуренцию китайских автомобилей с немецким автопромом Кулеба трактует как ответ за колониальное прошлое Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему следующей Кулеба называет Россию

Следующим рубежом для Пекина Кулеба считает Тайвань. Он ожидает, что остров в той или иной форме перейдет под контроль Китая, и выражает пожелание, чтобы это произошло мирно. После этого, по его логике, останется одна страна, с которой Китай еще не рассчитался за "столетия унижений", – Россия.

"Никто не отнял у Китая больше земли, чем Россия, включая город Владивосток... и в конечном счете Россия загонит себя в китайское рабство", – сказал Дмитрий Кулеба.

Он также утверждает, что Китай много лет способствует переселению китайцев в Сибирь, на территории, которые называет исторически китайскими. Кулеба описывает это как долгосрочную политику заселения: людей поощряют ехать, заниматься хозяйством, оставаться жить и рожать детей. Именно эту последовательность он связывает с представлением о мести как о блюде, которое подают холодным.

Будущее Москвы Кулеба видит в роли младшего партнера Пекина. Ссылаясь на американских и европейских аналитиков, занимающихся российской тематикой, он говорит о понимании этой опасности частью российских элит и разведки. В то же время он предостерегает от недооценки России: ее влияние по-прежнему поддерживают инструменты подкупа иностранных элит, ядерное оружие и позиции на мировом энергетическом рынке, в частности газовом.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Путин 18 ноября начал переговоры с Си Цзиньпином в Шэньчжэне.