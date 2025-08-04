Трамп сказал, когда Виткофф поедет в Россию и снова пообещал санкции против РФ

Виткофф посетит Кремль за день-два до истечения ультиматума Трампа россиянам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что специальный посланник по делам Ближнего Востока Стив Виткофф, как и планировалось, посетит Москву. Поедет туда он 6 или 7 августа – это еще не точно и дата визита может измениться.

Об этом президент заявил во время беседы с журналистами в Нью-Джерси. По словам Трампа, Кремль якобы обратился с запросом на визит Виткоффа в РФ.

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Так что посмотрим, что будет", — заявил Трамп.

Также журналисты обратили внимание, что Виткофф посетит Кремль за день-два до истечения ультиматума Трампа россиянам и спросили, что произойдет 8 августа, если Россия не согласится. На это американский лидер заверил, что "санкции будут".

"Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Так что посмотрим, что будет", — сказал он.

Отметим, что в отличие от спецпредставителя по Украине Кита Келлога, которого считают "проукраинским", Виткофф больше "пророссийский". К примеру, он распространял нарративы российской пропаганды в интервью американским СМИ. Кроме того, у бывшего нью-йоркского застройщика вообще нет дипломатического опыта. Как рассказывал "Телеграфу" бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, главная проблема Виткоффа в том, что "он ничего не знает ни о России, ни об Украине, и сам не понимает, в чем суть войны" — но рвется заключать мирное соглашение между Киевом и Москвой.

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.