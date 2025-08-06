Кремль придумал как тянуть время, но для Украины есть еще один тревожный момент - Алексей Копытько
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько объяснил, как Россия будет затягивать войну и в чем опасность для Украины
Блумберг пишет, что один из вариантов затягивания времени со стороны Кремля – это предложение установить воздушное перемирие. То, о чём я писал 9 июля. На днях это подсветил Лукашенко.
Эти ходы Москвы были предсказуемы, в Вашингтоне наверняка данный вариант анализировали. И момент такой, что вероятность согласия Трампа на это предложение – выше нулевой.
Потому что Трампу нужны какие-то осязаемые результаты его громогласных угроз. Из-за чего в формате "как первый шаг" к всеобъемлющей остановке войны идею могут принять. Но зависеть это будет от динамики с Индией и на других площадках. Если там будут подвижки, США могут продавливать жестче и не примут частичные меры.
Сегодня в Москву прибыл советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по нацбезопасности Аджит Довал. Тема – нефть. Как раз накануне приезда Виткофа…
Как очевидны игры в затягивание и частичные перемирия, так очевиден более тревожный момент.
Откровенно разогревается сценарий разрыва Украины через внутриполитические процессы.
Если не удастся это преодолеть, осенью нам вообще будет неважно, что там с Индией, Китаем и др.
Источник: пост Копытько в Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.