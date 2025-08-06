Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько объяснил, как Россия будет затягивать войну и в чем опасность для Украины

Блумберг пишет, что один из вариантов затягивания времени со стороны Кремля – это предложение установить воздушное перемирие. То, о чём я писал 9 июля. На днях это подсветил Лукашенко.

Эти ходы Москвы были предсказуемы, в Вашингтоне наверняка данный вариант анализировали. И момент такой, что вероятность согласия Трампа на это предложение – выше нулевой.

Потому что Трампу нужны какие-то осязаемые результаты его громогласных угроз. Из-за чего в формате "как первый шаг" к всеобъемлющей остановке войны идею могут принять. Но зависеть это будет от динамики с Индией и на других площадках. Если там будут подвижки, США могут продавливать жестче и не примут частичные меры.

Сегодня в Москву прибыл советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по нацбезопасности Аджит Довал. Тема – нефть. Как раз накануне приезда Виткофа…

Как очевидны игры в затягивание и частичные перемирия, так очевиден более тревожный момент.

Откровенно разогревается сценарий разрыва Украины через внутриполитические процессы.

Если не удастся это преодолеть, осенью нам вообще будет неважно, что там с Индией, Китаем и др.

Источник: пост Копытько в Facebook